1 Eylül MEB sözleşmeli öğretmen atama sonuçları bugün açıklandı mı? e-Devlet 20 bin sözleşmeli öğretmenlik atama sonucu sorgulama ekranı

99 BRANŞTA TOPLAM 19 BİN 969 ÖĞRETMEN ATANACAK

Milli Eğitim Bakanlığı MEB'in 20 bin sözleşmeli öğretmen atamasına ilişkin ayrıntılar geçtiğimiz haftalarda netleşmişti. Buna göre; 99 branşta toplam 19 bin 969 öğretmen atanacak. Beden eğitimi alanı için ayrılan 319 kişilik kontenjanın 31'i için milli sporcular arasından atama yapılacak.

En fazla öğretmen ataması 7 bin 503 kişiyle okul öncesi alanında yapılacak. Bu branşı 2 bin 223 kişiyle sınıf öğretmenliği, 1250 kişiyle özel öğretim öğretmenliği, 1218 kişiyle din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenliği, 1004 kişiyle ilköğretim matematik öğretmenliği takip edecek.