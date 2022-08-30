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    • Haberler
    • 30.08.2022 08:05
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    • 30.08.2022 08:05
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    Ziraat Bankası emekli promosyon ücreti ne kadar? Ziraat Bankası emeklilere ne kadar promosyon veriyor 2022?

    Emekli maaşını aldığı bankayı değiştirip maaş hesabını başka bankaya taşıyan emekliler maaş hesaplarını taşıdıkları bankalardan promosyon alıyorlar. İşte 2022 Ziraat Bankası emekli promosyonu ve konu hakkında merak edilenler...

    takvim.com.tr
    Ziraat Bankası emeklilere ne kadar promosyon veriyor 2022?

    Emekliler tüm bankaların maaş promosyon ücretlerinin ne kadar olduğunu merak ediyor. Özellikle Ziraat Bankası hakkında araştırmalar hızandı. Peki, Ziraat Bankası emekli promosyon ücretleri ne kadar? Ziraat emekli prmosyonu belli oldu mu? İşte detaylar...

    ZİRAAT BANKASI 2022 PROMOSYON ÜCRETLERİ

    SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaş ödemelerini Ziraat Bankası'na taşıyan müşterilere;

    1.500 TL altında emekli aylığı alanlara 500,00 TL,
    1.500 TL ila 2.500 TL arasında emekli aylığı alanlara 625,00 TL,
    2.500 TL ve üzerinde emekli aylığı alanlara 750,00 TL tutarında olmak üzere,
    3 yıllık peşin promosyon ödemesi yapılmaktadır.

    EMEKLİ PROMOSYON GÜNÜMÜ NASIL ÖĞRENEBİLİRİM?


    Emekli maaş müşterilerimize sunduğumuz promosyon ödemesi fırsatından hangi tarih itibariyle faydalanabileceğinizi T.C. Kimlik Numaranızı yazarak öğrenebilirsiniz. Şubelerimiz, İnternet Şubemiz, Müşteri İletişim Merkezimiz aracılığı ile başvuru yapabilirsiniz.

        MAAŞ PROMOSYONLARI NE ZAMAN ÖDENECEK?


        Posta'nın haberine göre, örneğin kimlik numarasının son rakamı 9-7-5 olanlara martta, 3-1-8 olanlara nisanda, 6-4-2-0 olanlara ise mayısta ödenecek. Para, o ayki maaş alınan tarihte hesaba geçecek. Her ayın 21'inde maaş alan bir kişi maaşıyla birlikte promosyonunu da 21 Mart'ta alacak.

        EMEKLİ PROMOSYON EN SON NE ZAMAN VERİLDİ?


        Promosyon ödemesinden, 1 Ağustos- 31 Ağustos 2022 tarihleri arasında , gelir/aylıklarını üç yıl bankamızdan almayı taahhüt eden müşteriler faydalanabilecektir. Taahhüt süresi promosyon ödemesinin müşterinin hesabına geçmesi ile başlayacaktır.
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        Haberler Haberler Ziraat Bankası emekli promosyon ücreti ne kadar? Ziraat Bankası emeklilere ne kadar promosyon veriyor 2022?
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