Safer ayının ilk gecesi neler yapılır? Safer ayı zikirleri ve tesbihleri nelerdir? İşte ile ilgili hadisler ve ayetler!

SAFER AYINDA HANGİ İBADETLER YAPILIR?

İslam dininde bazı ay ve günlerin daha mukaddes sayıldığı biliniyor.'On bir ayın sultanı' diye adlandırdığımız Ramazan ayı, kandil geceleri veyahut 'Müslümanların bayramı' dediğimiz cuma günü bu ay ve günlerden bazıları. Böyle günlerde ibadetlerimize daha fazla özen gösterir, hal ve hareketlerimizde daha dikkatli oluruz. Ancak Safer ayı, diğer gün ve ayların tam aksine halk arasında 'gökten belaların yağmur gibi yağdığı ay' olarak tasvir ediliyor. Bu aya özel namaz ve dualar dilden dile dolaşıyor.Belalardan korunmak için sadaka verilmesi öneriliyor.