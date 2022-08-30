Öğretmenlere kırtasiye yardımı yattı mı, ne zaman yatacak? 2022 2023 eğitim öğretim ödeneği ne zaman yatar? Eğitim ödeneği kaç TL oldu?

Okulların açılmasına az bir süre kala eğitim öğretim ödeneğinin henüz ödenmemiş olması nedeniyle eğitim çalışanları konu ile ilgili internet üzerinden araştırma yapmaya başladılar. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından her sene verilen ve kırtasiye parası olarak da bilinen eğitim öğretim ödeneği ne kadar? Öğretmenlere kırtasiye yardımı ne zaman verilecek? İşte konu ile ilgili merak edilenler haberimizde!
ÖĞRETMENLERE KIRTASİYE YARDIMI NE KADAR?
Bu sene kırtasiye ihtiyaçlarını karşılamaları için Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde görevli öğretmenlere 1.325 TL kırtasiye yardımı ödenmesi beklenmektedir. Öğretmenlere 2020'de 1.210 TL, 2021'de ise 1.250 TL kırtasiye yardımı yapılmıştı.
ÖĞRETMENLERE KIRTASİYE YARDIMI NE ZAMAN YATACAK?
Öğretmenlere 2022-23 eğitim ve öğretim yılı için yapılacak kırtasiye yardımının Eylül ayının ilk haftalarında gerçekleşmesi bekleniyor.
KİMLERE VERİLİYOR?
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 32. Maddesine göre hazırlık ödeneği, eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfına dahil öğretmen unvanlı kadrolarda görevli olup fiilen öğretmenlik yapanlara (ilköğretim ve okul müdürleri ile yardımcıları, cezaevi okullarında çalışan öğretmenler, yönetici, eğitim uzmanı ve eğitim uzman yardımcıları dahil) ödenen paradır.
Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Görevlileri Hakem Kurulu kararına göre, öğretmenlerin öğretim yılına hazırlık ödeneğine her yıl için yüzde 2,5 zam yapılıyor.