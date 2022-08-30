GSB CANLI KURA SONUÇLARI isim listesi! gsb.gov.tr 1017 sürekli işçi alımı kura sonuçları açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak?

GSB kura sonuçları adaylar tarafından büyük bir ilgiyle takip ediliyor. 1017 temizlik işçisi, engelli sürekli temizlik işçisi alımı için kura sonuçları bugün itibariyle açıklanıyor. İşte GSB canlı kura sonuçları sorgulama ekranı ve konu hakkında detaylar...
GSB PERSONEL ALIMI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
İŞKUR tarafından kura çekimi yapılma amacıyla gönderilen adaylar 31 Ağustos 2022 Çarşamba günü kura sonucunda belli olacak. Kura sonuçları ise GSB'nin internet sitesinde yer alacak. Kura çekimi noter huzurunda gerçekleştirilecek. Adaylar istemeleri halinde kura çekimini izleyebilecek.
Kura çekimi sonrası sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar Gençlik ve Spor Bakanlığınca belirlenecek tarihlerde sözlü sınava alınacak. Sözlü sınav yeri ve tarihleri (www.gsb.gov.tr) internet sitesinde ilan edilecek.
SÖZLÜ SINAV İŞLEMLERİ
1) Kura çekimi sonrası sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar Bakanlığımızca belirlenecek tarihlerde sözlü sınava alınacaktır.
2) Sözlü sınav yeri ve tarihleri Bakanlığımız (www.gsb.gov.tr) internet sitesinde daha sonra ilan edilecek olup ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.
3) Sözlü sınavda adaylar; sınav kurulu üyelerinin her biri tarafından;
a) Görevin gerektirdiği mesleki bilgi ve beceri, (40 puan)
b) Genel kültür, (40 puan)
c) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü, (10 puan)
d) Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu, (10 puan) konularından 100 puan üzerinden değerlendirmeye tabi tutulacaktır. Sınav kurulu üyelerinin vermiş olduğu puanların aritmetik ortalaması esas alınmak suretiyle sözlü sınav puanı belirlenecektir.