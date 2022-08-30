Dar gelirlilere destek ödemesi başlıyor! Milyonlarca kişiye müjde! 2 BİN LİRA YATACAK! Tarih belli oldu!

2 BİN LİRAYA KADAR OLAN BORÇLARI KAPSIYOR

Düzenlemeyle birlikte varlık yönetim şirketlerine borcu olan vatandaşları kapsıyor. 2.500 liraya kadar icraya devredilen borçlar devlet tarafından karşılanacak. Ayrıca elektrik, su, doğalgaz, telefon borcu icralık olan vatandaşların borçlarını da devlet üstlenecek. 2 bin liraya kadar olan borçlar, şirketlerin vergi borcundan silinecek. Düzenleme çıktıktan sonra borçlar otomatik silinecek ve vatandaşın herhangi bir başvuruya gerek kalmayacak.