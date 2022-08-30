Altın neden düşüyor, artıyor? Gram altın, çeyrek altın, ons altın yükselir mi, düşer mi? Eylül 2022 İslam Memiş altın yorumu son dakika!

GRAM, ÇEYREK, YARIM, TAM ALTIN NE KADAR?

ALTIN FİYATLARI DÜŞER Mİ, YÜKSELİR Mİ?

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş altın fyatlarının ilerleyişi hakkında açıklamalarda bulundu. İşte İslam Memiş son dakika altın yorumu...

GRAM ALTINDA YENİ REKOR KIRILABİLİR

1020-1040'ı takip ediyoruz. 1000'in altına sarkma ihtimalini çok zayıf görüyorum. Yeni rekorlarını kırabilir yılın son çeyreğinde. Fiyat farkları da göz önünde bulundurulmalı. 1 yıl sonrası için düğün hazırlığı yapanların altın üzerinden yatırım yapması gerekiyor. Yıllık getiriyi göz önünde bulundurunca 1 yıl önceden hazırlık mantıklı olur.

Enflasyonist ortamın bitme ihtimalini çok zayıf görüyorum. Fed'i takip etmek daha mantıklı. Fed'in politikaları kripto paraları baskılıyor. Bu süreçte ben en az 1 yıl daha baskı altında kalma ihtimalini yüksek görüyorum. Güçlü dolar Fed'in de işine yaramıyor, ara ara işin içine gireceklerdir. Beklemek daha avantajlı.