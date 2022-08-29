Yarın (30 Ağustos Salı) PTT ve bankalar açık mı, kapalı mı? 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda PTT ve bankalar kapalı mı?

30 AĞUSTOS 2022 BANKALAR AÇIK MI, KAPALI MI?

30 Ağustos'un her yıl Zafer Bayramı olarak kutlandığı ülkemizde bu tarih resmi tatil takvimi içerisinde yer alıyor. Dolayısıyla bankalar da birçok kurum gibi salı günü kapalı olacak. Yani 30 Ağustos 2022 Salı günü bankalar ve diğer resmi kurumlarda işlem olmayacak.