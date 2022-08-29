Yarın (30 Ağustos Salı) PTT ve bankalar açık mı, kapalı mı? 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda PTT ve bankalar kapalı mı?

Bankalar başta olmak üzere bankalarla bağlantılı birçok kurum resmi tatillerde kapalı konumda oluyorlar. Bu nedenle vatandaşlar 30 ağustos hakkında detayları araştırmaya başladı.
30 AĞUSTOS 2022 BANKALAR AÇIK MI, KAPALI MI?
30 Ağustos'un her yıl Zafer Bayramı olarak kutlandığı ülkemizde bu tarih resmi tatil takvimi içerisinde yer alıyor. Dolayısıyla bankalar da birçok kurum gibi salı günü kapalı olacak. Yani 30 Ağustos 2022 Salı günü bankalar ve diğer resmi kurumlarda işlem olmayacak.
30 AĞUSTOS'TA EFT, HAVALE YAPILABİLİR Mİ?
Salı günü EFT yapmak isteyen kişiler bankaların işlem günü olmaması nedeniyle hesaplara gönderecekleri parayı bir sonraki işlem günü olan 31 Ağustos 2022 Çarşamba günü ulaştırabilecekler.