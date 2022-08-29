VGM burs başvuruları ne zaman başlar? 2022 VGM burs başvurusu nasıl yapılır? VGM bursu ne kadar? Ortaöğrenim ve üniversite öğrencilerinin faydalanabildiği Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) burslarına her yıl büyük ilgi gösteriliyor. Öğrenciler aldıkları burs sayesinde ekonomik açıdan rahat ediyor. İşte VGM bursuna dair son gelişmeler...