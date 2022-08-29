SAFER AYINDA HALININ ALTINA PARA KOYMAK NEDİR?

Geçmişten bu yana gelen bir inanış vardır. Safer ayında halının altına para koymanın kişiyi ve ailesini belalardan koruyacağına inanılır. Safer ayında sosyal medyada da sıkça paylaşılan "Her kim Safer ayının ilk Çarşambası evinde en çok ayak bastığı yerdeki halının altına bütçesi yettiğince sadaka niyeti ile para koyarsa ve safer ayının son Çarşamba günü o parayı bir ilim meclisine yahut ihtiyaç sahibi bir fakire verirse Safer ayında inecek olan 320 bin beladan kendisini korumuş olur" şeklindeki paylaşımlar kesinlikle doğruyu yansıtmamaktadır. İslam dininde Batıl inançlara yer yoktur. Öte yandan Safer ayı da hastalık ve bela ayı değildir. Bu inanış da diğeri gibi cahiliye döneminden kalma bir hurafedir.

Cahiliye denen İslam öncesi dönemlerde Araplardan gelme bazı inanışlar halen daha sürmektedir.