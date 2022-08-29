Safer Ayında okunacak dualar Türkçe- Arapça, ilk Çarşamba kılınacak namazlar! Safer Ayı ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor 2022?

SAFER OKUNACAK DUALAR TÜRKÇE-ARAPÇA

Safer ayında hangi dualar okunur ve hangi zikirler çekilir araştıranlara, Safer ayının kendine has bir ibadet şekli ya da duası olmadığını belirtelim. Hz. Peygamberin (s.a.s.) yaptığı günlük ibadet ve dualar, bu ayda da yapılabilir.

Bismillahirrahmanirrahim

"E'ûzü bi'llâhi min şerri hâzâ'z-zamâni ve este'îzu bihi min şürûri sâiri'z-zamâni ve e'ûzu bi-celâli vechike ve cemâli kudsike en tücîranî mine'l-belâi fi hâzihi's-seneti ve kınâ min şerri mâ-kadayte fihâ ve ekrimnâ fi's-saferi yâ ekreme'l-ekramîn. Ezhir vahtim hâzihi'ş-şuhûra 'aleyye bi's-selâmeti ve's-sa'âdeti ve li-ehli beytî ve li-'akribâî ve li-cemî'i ümmeti Muhammedin 'aleyhi's-salâtü ve's-selâmu bi-rahmetike yâ erhame'r-râhimîn. Allâhümme ferricnâ bi-duhûli's-saferi vahtim lenâ bi'l-hayri ve'z-zafer."

Anlamı:

"Rahmân ve Rahîm olan Allâh'ın adıyla.

Bu zamanın ve diğer zamanların şerrinden Allâh'a sığınıyorum. Senin celâlin ve cemâline sığınıyorum. Bu yılın belâlarından ve o yıl içerisinde hükmettiğin sıkıntılardan Sana sığınıyorum. Ey ikramı bol olan Allâh'ım! Bize Safer ayında ikram et. Ey merhametlilerin en merhametlisi, merhametin hürmetine bu ayları bize, âilemize, akrabamıza ve tüm ümmeti Muhammed (s.a.v.)'e bereket ve aydınlık kıl. Allâh'ım! Safer'in gelişini bize rahatlık kıl. Hayır ve zaferle bitmesini nasîb eyle."