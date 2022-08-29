Safer Ayı uğursuz mudur, bela ayı mıdır, neden? Safer Ayı musibet ve kaza ayı mıdır? Safer ayı nedir, ne yapılır?

Muharrem ayının bitmesine sayılı günler kala Safer Ayı hakkında araştırmalar başladı. Hicrî ayların birincisi, Muharrem ayı ikincisi Safer Ayı, üçüncüsü ise Rebî'ül-Evvel ayıdır. Bizler de Takvim.com.tr ekibi olarak Safer Ayı hakkında merak edilenlere haberimizde yer verdik. Peki Safer ayı nedir, ne yapılır? Safer Ayı uğursuz mudur, bela ayı mıdır, neden? Safer Ayı musibet ve kaza ayı mıdır?
SAFER AYI NE ZAMAN BAŞLIYOR NE ZAMAN BİTİYOR 2022?
Safer Ayı 28 Ağustos 2022 başlayıp 26 Eylül'de sona erecek.
SAFER AYI NEDİR, UĞURSUZ MUDUR, BELA AYI MIDIR??
Safer ayı hicrî takvimin Muharrem ayından sonra gelen ikinci ayıdır.Safer ayının uğursuz olduğu ve bu ayda bela ve musibetlerin çokça meydana geldiği şeklinde bir anlayış Cahiliye dönemine ait olup dinimizde yeri yoktur. Dolayısıyla böyle bir anlayış hurafedir. Bu ayın diğer aylardan hiçbir farkı yoktur. Hz. Peygamber (s.a.v) böyle bir anlayışı reddetmiş ve "Safer ayında uğursuzluk yoktur" buyurmuştur.
SAFER AYINDA NELER YAPILMALI?
Safer ayına has özel bir dua veya ibadet şekli yoktur. Hz. Peygamberin (s.a.s.) yaptığı günlük ibadet ve dualar, bu ayda da yapılır. Kamer aylarının ikincisi olan Safer ayında belalardan korunmak için günahlara tövbe etmeli, çokça istiğfar çekmeli, kaza namazı kılmalı. Ayrıca sadaka vermeli ve salavatlar ile meşgul almalıdır.
Resul-i Ekrem (asm) Efendimiz şöyle buyurdu: "Sadaka belâyı def eder ve ömrü uzatır." (Heysemi, Mecmaü'z-Zevaid, III/63)