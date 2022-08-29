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    • Haberler
    • 29.08.2022 20:31
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    • 29.08.2022 20:31
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    Safer Ayı uğursuz mudur, bela ayı mıdır, neden? Safer Ayı musibet ve kaza ayı mıdır? Safer ayı nedir, ne yapılır?

    Safer Ayı uğursuz mudur, bela ayı mıdır, neden? Safer Ayı musibet ve kaza ayı mıdır? Safer ayı nedir, ne yapılır? soruları sabah saatlerinden itibaren milyonlarca kişi tarafından araştırılmaya başlandı. Bilindiği üzere Safer ayı hicrî ayların ikincisidir. İslam dininde bazı aylar daha mukaddes sayılıyor. Safer ayı ise halk arasında ‘gökten belaların yağmur gibi yağdığı ay’ olarak tasvir ediliyor. Peki gerçekte öyle midir, neden? İşte yanıtı...

    SAFER AYI NEDİR, NE YAPILIR?

    Muharrem ayının bitmesine sayılı günler kala Safer Ayı hakkında araştırmalar başladı. Hicrî ayların birincisi, Muharrem ayı ikincisi Safer Ayı, üçüncüsü ise Rebî'ül-Evvel ayıdır. Bizler de Takvim.com.tr ekibi olarak Safer Ayı hakkında merak edilenlere haberimizde yer verdik. Peki Safer ayı nedir, ne yapılır? Safer Ayı uğursuz mudur, bela ayı mıdır, neden? Safer Ayı musibet ve kaza ayı mıdır?

    SAFER AYI NE ZAMAN BAŞLIYOR NE ZAMAN BİTİYOR 2022?

    Safer Ayı 28 Ağustos 2022 başlayıp 26 Eylül'de sona erecek.

    SAFER AYI NEDİR, UĞURSUZ MUDUR, BELA AYI MIDIR??

    Safer ayı hicrî takvimin Muharrem ayından sonra gelen ikinci ayıdır.Safer ayının uğursuz olduğu ve bu ayda bela ve musibetlerin çokça meydana geldiği şeklinde bir anlayış Cahiliye dönemine ait olup dinimizde yeri yoktur. Dolayısıyla böyle bir anlayış hurafedir. Bu ayın diğer aylardan hiçbir farkı yoktur. Hz. Peygamber (s.a.v) böyle bir anlayışı reddetmiş ve "Safer ayında uğursuzluk yoktur" buyurmuştur.

    SAFER AYINDA NELER YAPILMALI?

    Safer ayına has özel bir dua veya ibadet şekli yoktur. Hz. Peygamberin (s.a.s.) yaptığı günlük ibadet ve dualar, bu ayda da yapılır. Kamer aylarının ikincisi olan Safer ayında belalardan korunmak için günahlara tövbe etmeli, çokça istiğfar çekmeli, kaza namazı kılmalı. Ayrıca sadaka vermeli ve salavatlar ile meşgul almalıdır.

    Resul-i Ekrem (asm) Efendimiz şöyle buyurdu: "Sadaka belâyı def eder ve ömrü uzatır." (Heysemi, Mecmaü'z-Zevaid, III/63)

        SAFER AYINDA HANGİ DUALAR OKUNUR?

        Safer ayının ilk ve son çarşamba gününün gecesinde, yani salı gecesi kılınacak namaz şu şekildedir; İslam aleminde gece günden önce gelir. Yani Cuma günü, Perşembe Günü akşam ezanı okunması ile girmektedir. Perşembe gecesinden şu ibadetler yapılır;

        1 Rekât: Fatiha'dan Sonra ; 17 Kevser Sûresi

        2 Rekât: Fatiha'dan Sonda; 5 İhlâs Sûresi

        3 Rekât: Fatiha'dan Sonra ; 1 Felâk Sûresi

        4 Rekât: Fatiha'dan Sonra ; 1 Nâs Sûresi

        Selam verdikten sonra:

        7 defa "Estağfirullah El Azimé

        11 defa "Salat-i Müncine (Salaten Tüncina) duası okunur.

        SAFER AYI ZİKİRLERİ

        " ALLAHÜMME BARİK LENA Fİ ŞEHR-İ SAFER VAHTİM LENA BİSSAADETİ VEZZAFER."

        Anlamı:

        "Allah'ım safer ayında bize bereket ver! Mutluluk ve Galibiyetle bitirmemizi nasip et."

        "YA DAFİAL BELAYA İDFA' ANNEL BELAYA FALLAHÜ HAYRÜN HAFİZAN VE HÜVE ERHAMÜRRAHİMİN İNNEKE ALA KÜLLİ ŞEY'İN KADİR."

        Anlamı:

        "Ey belaları def eden Allahım! Belaları bizden uzaklaştır. Allah muhafaza edicilerin en merhametlisidir. Muhakkak ki senin kudretin her şeye yeter."

        "LA HÂVLE VELÂ KUVVETE İLLA BİLLAHİL ALİYYİL AZİYM"

        Anlamı:

        "Kuvvet ve güç sadece büyük ve yüce olan Allah'ın yardımı ile olur."
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            Haberler Haberler Safer Ayı uğursuz mudur, bela ayı mıdır, neden? Safer Ayı musibet ve kaza ayı mıdır? Safer ayı nedir, ne yapılır?
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