Okulların açılmasına kaç gün kaldı? Okullar ne zaman, eylül ayının kaçında açılacak?

MEB 2022-2023 eğitim öğretim takvimine göre okulların açılacağı tarih belli oldu. Yazın son ayına girilmesiyle birlikte en sık aratılanlar arasında okullar ne zaman açılıyor sorusu yer aldı. Peki, okullar ne zaman açılıyor? Okullar ayın kaçında açılacak? Okulların açılmasına kaç gün kaldı? İşte merak edilenler...