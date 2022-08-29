İrlanda iş imkanları nelerdir? Hangi mesleklerde alım yapıyor? İrlanda’da çalışanların aldıkları maaşlar ne kadardır?

👉İrlanda Hangi Mesleklerde Alım Yapıyor?
İrlanda'nın bünyesine aldığı çalışanların meslekleri, güncel olarak şöyle sıralanmıştır:
• Bilişim teknolojileri uzmanlığı
• Yazılım mühendisliği
• Bilgisayar mühendisliği
• Denetçi
• Muhasebeci
• Uyum müdürü
• İnşaat mühendisliği
• Saha metraj şefi
👉İrlanda'nın En Çok İşçi Aldığı Sektörler Hangileridir?
İrlanda'da göçmen olarak çalışacak olan kişilerin çalışmayı en çok tercih ettikleri sektörler, devlet tarafından da verilen imkanlar doğrultusunda şöyle sıralanmıştır:
• Konaklama ve yemek sektörü
• Bilişim teknolojileri ve iletişim uzmanlığı
• Fabrika üretimi sektörü
• İnşaat sektörü
👉İrlanda'da Çalışanların Aldıkları Maaşlar Ne Kadardır?
İrlanda ülkesinde çalışanların maaşları, ortalama ve aylık olarak şöyle sıralanabilir:
• Muhasebeci: 2985 €
• Sekreter: 1750 €
• Ofis asistanı: 1925 €
• Çiftçi: 1290 €
• Balıkçı: 1770 €
• Denizci: 1815 €
• Veteriner hekim: 4070 €
• Araba tamircisi: 2470 €
• Oto elektrikçi: 2645 €
• Finans danışmanı: 4070 €
• Duvar ustası: 1990 €
• Vinç operatörü: 3130 €
• Mimar: 3540 €
• Elektrik mühendisi: 4130 €
• Makine mühendisi: 3740 €
• İnşaat mühendisi: 3850 €
• Kaynak ustası: 2780 €
• Çatı ustası: 1793 €
• Tamirci: 2650 €
• Resepsiyonist: 1620 €
• İngilizce öğretmeni: 2821 €
• Tercüman: 2670 €
• Diş hekimi: 8660 €
• Doktor: 7040 €
• Hemşire: 3585 €
• Aşçı: 1685 €
• Garson: 1270 €
• Elektrik ustası: 2755 €
• Çocuk bakıcısı: 1968 €
• Güvenlik görevlisi: 1620 €
• Otobüs şoförü: 1968 €
• Kamyon şoförü: 1990 €
İrlanda iş imkanları arasında şu an en çok aranan şirketler arasında olmasa da bu meslek gruplarında çalışan kişilerin maaşları, aylık yaptıkları mesailer doğrultusunda bu ücretlerin çok üzerine çıkabilir.
👉İrlanda'da Yaşamak İçin Ne Yapılması Gereklidir?
İrlanda'da yaşamak isteyen kişilerin öncelikle oturma ya da çalışma iznine sahip olmaları gereklidir. Ülkeye gelen kişiler eğer 5 yıldır ülkede yaşıyorlarsa ve yaşadıkları bu süreç oyunca devlet tarafından koyulmuş olan kurallara uymuşlarsa, vatandaşlık almak için başvuruda bulunabilirler. Hükümet tarafından onaylanan çalışma ve oturma vizelerinin ardından kişiler vatandaşlık alarak İrlanda'da yaşamaya başlayabilirler.
👉İrlanda'da Çalışma İzni Nasıl Alınır?
İrlanda'da çalışmak isteyenlerin çalışma izni alabilmeleri için İrlanda'da aktif olarak hizmet vermeye devam eden bir şirketten davet mektubu alarak ülkeye çalışmak için gideceklerini kanıtlamaları gereklidir. Bunun dışında da sadece bir yol mevcuttur. İrlanda'da düzenlenen eğitim programlarına katılan kişilere de çalışma izni verilir. Kişiler katıldıkları eğitim programlarını başarılı bir şekilde tamamladıklarını gösteren sertifikaları ve gereken diğer belgeler ile beraber başvuru yaparak çalışma vizelerinin onaylanmasını sağlayabilirler.
👉İrlanda Çalışma İzni İçin Hangi Evraklar İstenir?
İrlanda'dan çalışma izni alabilmek için devlet tarafından talep edilen evraklar şöyle sıralanmıştır:
• İrlanda çalışma vizesi başvuru formu
• İrlanda çalışma izni (Göçmenlik Bürosu tarafından verilmesi gereklidir)
• Pasaport
• İrlanda vize fotoğrafı
• İletişim bilgilerini içeren belgeler
• Niyet mektubu
• Önceki vizelerin ayrıntıları ve seyahat geçmişleri (eğer varsa)
• CV ve kişilerin daha önce çalışmış oldukları iş deneyimlerini ayrıntı ile anlatan belgeler
• Eğitim belgeleri
• Gelir belgeleri ve banka hesap detayları
• Kişilerin Türkiye ile olan bağlılıklarının devam ettiğini gösteren resmi belgeler (İrlanda iş imkanlarından yararlanmalarından sonra bir gün geri döneceklerinin belgelerini teslim etmekle yükümlülerdir.)
• İrlanda'daki işverenden mektup
• İrlanda sağlık sigortası poliçesi