Bakanlık duyurdu! Gıda yardımı başvuru şartları neler? ASHB gıda yardımı ne kadar?

Gıda yardımı başvuruları birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle arama motorlarına yönelen vatandaşlar konu hakkında araştırmalarını hızlandırdı. İşte gıda yardımı ödemeleri ve konu hakkında tüm merak edilenler...
GIDA YARDIMI KİMLERE VERİLİR?
3294 sayılı Kanun kapsamındaki sosyal güvencesi olmayan ihtiyaç sahibi haneler ile sosyal güvencesi olan ancak hane içinde kişi başına düşen geliri net asgari ücretin 1/3'ünden az olan haneler
2022 GIDA YARDIMI NE KADAR?
700 TL gıda yardımı başvurusu ile birlikte 2022 senesinde yaşanan ekonomik sıkıntıların çözülmesi amaçlanmaktadır. Dar gelirli ve gelirsiz aileler tarafından oldukça araştırılan gıda yardımı, ülkemizde faaliyetlerini artırarak ilerlemektedir.