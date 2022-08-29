Bakan Yanık duyurdu! 7 Bin 200 TL hesaba yatıyor! Emekliler, dul ve yetimler de faydalanacak!

Aile Destek Programı ödeme tarihleri ve başvuru şartları, ihtiyaç sahini aileler tarafından yakındna takip ediliyor. 4 milyon başvurunun yapıldığı Aile Destek Programı kapsamında 1,6 milyon haneye ödemeler gerçekleştirildi.
831 HANEYE 427,9 MİLYON ÖDEME YAPILDI!
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, Türkiye Aile Destek Programı başvurusu onaylanan 831 bin haneye 427,9 milyon lira ödeme yapıldığını bildirdi.
İLK ÖDEME 29 TEMMUZ TARİHİNDE YATIRILDI!
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahibi ailelere ödenen Aile Destek Programı ödemelerinin ilki 29 Temmuz Cuma günü yapılmıştı.