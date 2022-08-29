30 AĞUSTOS YARIN toplu taşıma ücretsiz mi? 30 Ağustos Zafer Bayramı İETT, otobüs, metro, metrobüs, vapur, marmaray bedava mı? soruları vatandaşların gündeminde yer alıyor. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda İstanbul, Ankara, İzmir'de toplu taşıma araçlarının bedava mı, ücretsiz mi olduğu merak konusu oldu. İETT'den açıklama geldi. İşte detaylar...
30 AĞUSTOS YARIN OTOBÜSLER ÜCRETSİZ Mİ?
İETT, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda toplu taşıma araçlarının ücretsiz hizmet vereceğini duyurdu. Yapılan açıklamada "İstanbulkart entegrasyonuna dahil olan İETT, metro, feniküler, tramvay, şehir hatları vapurları ve toplu taşımaya entegre özel deniz motorlarında ulaşım ücretsiz olacaktır." denildi.
ANKARA
''EGO Genel Müdürlüğü toplu taşıma araçları (EGO Otobüsleri, METRO, ANKARAY ve Teleferik) ile "Zafer Bayramı"mızın 100. yılı olan 30 Ağustos 2022 Salı günü ücretsiz olarak hizmet verilecektir.
Ankara 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda EGO Genel Müdürlüğünce yürütülen toplu taşıma hizmetlerinden (Otobüs, Metro ve ANKARAY ile daha önce belirlenen servis saatlerinde olmak kaydıyla Teleferik) ücretsiz faydalanabilecek.