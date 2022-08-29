30 AĞUSTOS YARIN toplu taşıma ücretsiz mi? 30 Ağustos Zafer Bayramı İETT, otobüs, metro, metrobüs, vapur, marmaray bedava mı?

ANKARA

''EGO Genel Müdürlüğü toplu taşıma araçları (EGO Otobüsleri, METRO, ANKARAY ve Teleferik) ile "Zafer Bayramı"mızın 100. yılı olan 30 Ağustos 2022 Salı günü ücretsiz olarak hizmet verilecektir.

Ankara 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda EGO Genel Müdürlüğünce yürütülen toplu taşıma hizmetlerinden (Otobüs, Metro ve ANKARAY ile daha önce belirlenen servis saatlerinde olmak kaydıyla Teleferik) ücretsiz faydalanabilecek.