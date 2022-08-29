30 Ağustos Salı EFT olur mu, yapılır mı? 30 Ağustos Zafer Bayramı EFT, HAVALE geçer mi? 2022 EFT - HAVALE saatleri!

EFT - HAVALE işlemleri hakkında araştırmalar 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın gelmesiyle birlikte yoğun olarak yapılmaya başlandı. Bankalar 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla 1 günlük hizmet veremeyecek. Para göndermek ve ya almak isteyen vatandaşlar internet arama motorlarında '30 Ağustos Salı EFT olur mu, yapılır mı? 30 Ağustos Zafer Bayramı EFT, HAVALE geçer mi?' sorularına yanıt arıyor. İşte 2022 EFT - HAVALE saatleri!
30 AĞUSTOS EFT - HAVALE OLUR MU, YAPILIR MI?
30 Ağustos Zafer Bayramı bu yıl Salı gününe denk geliyor. Bankalar resmi tatil dolayısıyla 30 Ağustos 2022 Salı günü kapalı olacak. Bankacılık işlemlerinin de büyük bir kısmı geçici süreliğine yapılamayacak. EFT işlemleri de yine gün içerisinde gerçekleştirilemeyecek. İşlem yapmak için 31 Ağustos Çarşamba günü beklenilecek.
Öte yandan ATM'ler üzerinden para çekme, yatırma gibi birçok işlemi gerçekleştirmek mümkün. Aynı zamanda FAST sistemi ile de para gönderimi yapabilirsiniz.
30 AĞUSTOS 2022 SALI KAPALI VE AÇIK OLAN YERLER!
30 Ağustos Salı günü Zafer Bayramı resmi tatil olacağından dolayı hastanelerin acil bölümleri ve nöbetçi eczaneler hizmet verecek.
Resmi tatil nedeniyle hizmet vermeyen kargolar 30 Ağustos 2022 Salı Zafer Bayramı'nda da kapalı olacak. Kargo şubelerinin kapalı olmasıyla birlikte kargo alım ve dağıtım işlemleri de bir gün ara verilecek.