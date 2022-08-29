30 Ağustos Zafer Bayramı her yıl ülke genelinde kutlanmaktadır. Dumlupınar'da Atatürk'ün başkumandanlığında zaferle sonuçlanan Büyük Taarruz'u anmak için kutlanan bu özel gün ulusal bayram ilan edildiğinden yarım bir çok işyerleri ve resmi kurumlar kapalı olacak. Devlet dairelerinde işi olan milyonlarca vatandaş ''Yarın (30 Ağustos) tatil mi, yarım gün mü? 30 Ağustos Salı banka, PTT, hastane, sağlık ocakları açık mı, kapalı mı?
30 AĞUSTOS TATİL Mİ, ÖZEL SEKTÖRE RESMİ TATİL Mİ?
30 Ağustos 2022 bu sene Salı gününe denk geliyor. Zafer Bayramı resmi tatiller arasında yer alıyor. Dolayısıyla tüm çalışanlar için 30 Ağustos resmi tatil günü sayılacak.
30 AĞUSTOS KAÇ GÜN TATİL, 4 GÜN MÜ?
Dini ve milli bayramlardan bir önceki günün yarım gün tatil olarak değerlendirilmesi 29 Ağustos için de sorgulamalara sebep oldu.
Hafta sonundan başlayacak tatil pazartesi günü yıllık izin kullanmak suretiyle dört gün olarak değerlendirilebilir.