30 Ağustos Zafer Bayramı her yıl ülke genelinde kutlanmaktadır. Dumlupınar'da Atatürk'ün başkumandanlığında zaferle sonuçlanan Büyük Taarruz'u anmak için kutlanan bu özel gün ulusal bayram ilan edildiğinden yarım bir çok işyerleri ve resmi kurumlar kapalı olacak. Devlet dairelerinde işi olan milyonlarca vatandaş ''Yarın (30 Ağustos) tatil mi, yarım gün mü? 30 Ağustos Salı banka, PTT, hastane, sağlık ocakları açık mı, kapalı mı?