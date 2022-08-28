Ziraat Bankası emekli promosyon ücreti ne kadar? Ziraat Bankası emeklilere ne kadar promosyon veriyor 2022?

Emekliler tüm bankaların maaş promosyon ücretlerinin ne kadar olduğunu merak ediyor. Özellikle Ziraat Bankası hakkında araştırmalar hızandı. Peki, Ziraat Bankası emekli promosyon ücretleri ne kadar? Ziraat emekli prmosyonu belli oldu mu? İşte detaylar...