Ziraat Bankası emekli promosyon ücreti ne kadar? Ziraat Bankası emeklilere ne kadar promosyon veriyor 2022?

Emekliler tüm bankaların maaş promosyon ücretlerinin ne kadar olduğunu merak ediyor. Özellikle Ziraat Bankası hakkında araştırmalar hızandı. Peki, Ziraat Bankası emekli promosyon ücretleri ne kadar? Ziraat emekli prmosyonu belli oldu mu? İşte detaylar...
ZİRAAT BANKASI 2022 PROMOSYON ÜCRETLERİ
SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaş ödemelerini Ziraat Bankası'na taşıyan müşterilere;
1.500 TL altında emekli aylığı alanlara 500,00 TL,
1.500 TL ila 2.500 TL arasında emekli aylığı alanlara 625,00 TL,
2.500 TL ve üzerinde emekli aylığı alanlara 750,00 TL tutarında olmak üzere,
3 yıllık peşin promosyon ödemesi yapılmaktadır.
EMEKLİ PROMOSYON GÜNÜMÜ NASIL ÖĞRENEBİLİRİM?
Emekli maaş müşterilerimize sunduğumuz promosyon ödemesi fırsatından hangi tarih itibariyle faydalanabileceğinizi T.C. Kimlik Numaranızı yazarak öğrenebilirsiniz. Şubelerimiz, İnternet Şubemiz, Müşteri İletişim Merkezimiz aracılığı ile başvuru yapabilirsiniz.