Zafer Bayramı tatili 4 gün mü? 30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatil mi, tam gün mü yarım gün mü?

30 Ağustos resmi tatil mi sorusuna cevap arayan vatandaşlar konuyla ilgili araştırmalarına devam ediyor. 30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında yurt genelinde yapılacak olan kutlamalar dolayısıyla tatil olup olmadığını merak eden vatandaşlar, konuyla ilgili sorgulamalarına başladı. Peki, 30 Ağustos resmi tatil mi olacak? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler
30 AĞUSTOS RESMİ TATİL Mİ?
30 Ağustos Zafer Bayramı, her sene tüm yurtta kutlamalara sahne olmaktadır. 30 Ağustos günü, Türkiye'de resmî tatildir. Zafer Bayramı'nda başkent Ankara'da ve Ankara dışında gerçekleştirilen kutlama ve törenler, "Ulusal ve Resmi Bayramlar ile Mahalli Kurtuluş Günleri, Atatürk Günleri ve Tarihi Günlerde Yapılacak Tören ve Kutlamalar Yönetmeliği" ile düzenlenmiştir.
Zafer Bayramı, 30 Ağustos günü saat 07.00'de başlar ve saat 24.00'te son bulur. Saat 12.00'de Başkentte yirmi bir pâre top atışı yapılır.