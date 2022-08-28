Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Haberler
    • 28.08.2022 08:56
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 28.08.2022 08:56
    ABONE OL

    Yarın (29 Ağustos) tatil mi, yarım gün mü? 29 Ağustos Pazartesi banka, PTT, hastane, sağlık ocakları, noter, eczane açık mı, kapalı mı? 29-30 Ağustos birleşti mi?

    30 Ağustos Zafer Bayramı her yıl ülke genelinde kutlanmaktadır. Dumlupınar'da Atatürk'ün başkumandanlığında zaferle sonuçlanan Büyük Taarruz'u anmak için kutlanan bu özel gün ulusal bayram ilan edildiğinden yarım bir çok işyerleri ve resmi kurumlar kapalı olacak. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın bu sene salı gününe denk gelmesiyle birlikte vatandaşlar, 29 Ağustos Pazartesi günü tatil olacak mı sorusuna odaklandı. Devlet dairelerinde işi olan milyonlarca vatandaş ''Yarın (29 Ağustos) tatil mi, yarım gün mü? 29 Ağustos Pazartesi banka, PTT, hastane, sağlık ocakları açık mı, kapalı mı? 29-30 Ağustos birleşti mi?'' şeklindeki sorulara yanıt arıyor. Bizler de tüm merak edilenlerin yanıtlarına haberimizde yer verdik. İşte detaylı bilgiler...

    takvim.com.tr
    Yarın 29 Ağustos tatil mi, yarım gün mü?

    30 Ağustos Zafer Bayramı'na sayılı günler kaldı. Vatandaşlar, bu özel günün resmi tatil olup olmadığını araştımaya başladı. Peki, 30 Ağustos resmi tatil mi? Yarın (29 Ağustos) tatil mi, yarım gün mü? 29 Ağustos Pazartesi banka, PTT, hastane, sağlık ocakları, noter, eczane açık mı, kapalı mı? 29-30 Ağustos birleşti mi? İşte merak edilenler!

    30 AĞUSTOS TATİL Mİ, ÖZEL SEKTÖRE RESMİ TATİL Mİ?

    30 Ağustos 2022 bu sene Salı gününe denk geliyor. Zafer Bayramı resmi tatiller arasında yer alıyor. Dolayısıyla tüm çalışanlar için 30 Ağustos resmi tatil günü sayılacak.

    29 AĞUSTOS TATİL Mİ, YARIM GÜN MÜ?

    29 Ağustos resmi tatiller arasında yer almıyor. Pazartesi günü yarım gün ya da tam gün tatil olarak değerlendirilmeyecek.

    Buna göre resmi tatil 4 gün olmayacak ancak çalışanlar yıllık izinlerini 29 Ağustos Pazartesi günü değerlendirmeleri durumunda 4 günlük bir izin kullanabilecek.

        30 AĞUSTOS KAÇ GÜN TATİL, 4 GÜN MÜ?

        Dini ve milli bayramlardan bir önceki günün yarım gün tatil olarak değerlendirilmesi 29 Ağustos için de sorgulamalara sebep oldu.

        Hafta sonundan başlayacak tatil pazartesi günü yıllık izin kullanmak suretiyle dört gün olarak değerlendirilebilir.

        2022 RESMİ TATİL GÜNLERİ

        30 Ağustos Zafer Bayramı: Salı (1 gün)

        28-29 Ekim Cumhuriyet Bayramı: Cuma – Cumartesi (1,5 gün)
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Emekliye promosyon masası
        Haberler Haberler Yarın (29 Ağustos) tatil mi, yarım gün mü? 29 Ağustos Pazartesi banka, PTT, hastane, sağlık ocakları, noter, eczane açık mı, kapalı mı? 29-30 Ağustos birleşti mi?
            SON DAKİKA