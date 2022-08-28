Safer ayı zikirleri ve tesbihleri nelerdir? Safer ayının ilk gecesi neler yapılır? Safer ayı ile ilgili hadisler ve ayetler!

Safer ayı zikirleri ve tesbihleri nelerdir? Safer ayının ilk gecesi neler yapılır? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Muharrem ayından sonra gelen ikinci ay Safer ayı ile ilgili bilgiler Müslüman vatandaşlar tarafından merak konusu oldu ve neden bela ayı olduğu, tarihte neler yaşandığı gibi konular da araştırma konusu oldu. İşte tüm detaylar...
SAFER AYINDA OKUNACAK DUALAR
Safer ayının ilk ve son çarşamba gününün gecesinde, yani salı gecesi kılınacak namaz şu şekildedir; İSLÂM' aleminde gece günden önce gelir. Yani Cuma günü, Perşembe Günü akşam ezanı okunması ile girmektedir. Perşembe gecesinden şu ibadetler yapılır;
1 Rekât : Fatiha'dan Sonra ; 17 Kevser Sûresi
2 Rekât : Fatiha'dan Sonda; 5 İhlâs Sûresi
3 Rekât : Fatiha'dan Sonra ; 1 Felâk Sûresi
4 Rekât : Fatiha'dan Sonra ; 1 Nâs Sûresi
Selam verdikten sonra:
7 defa "Estağfirullah El Azimé
11 defa "Salat-i Müncine (Salaten Tüncina) duası okunur.
SAFER AYI ZİKİRLERİ
" ALLAHÜMME BARİK LENA Fİ ŞEHR-İ SAFER VAHTİM LENA BİSSAADETİ VEZZAFER."
Anlamı:
"Allah'ım safer ayında bize bereket ver! Mutluluk ve Galibiyetle bitirmemizi nasip et.."
"YA DAFİAL BELAYA İDFA' ANNEL BELAYA FALLAHÜ HAYRÜN HAFİZAN VE HÜVE ERHAMÜRRAHİMİN İNNEKE ALA KÜLLİ ŞEY'İN KADİR."
Anlamı:
"Ey belaları def eden Allahım! Belaları bizden uzaklaştır. Allah muhafaza edicilerin en merhametlisidir. Muhakkak ki senin kudretin her şeye yeter."