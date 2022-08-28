Halkbank emekli promosyonu 2022 - Halkbankası 2022 promosyon ne kadar?

Milyonlarca BAĞ-KUR ve SSK emeklisi hangi bankanın ne kadar promosyon ödemesi yaptığını merak ediyor. Özellikle Halkbank en çok en çok araştırılan bankalar arasında yerini aldı. Peki, Halkbankası emekli promosyonu ne kadar? Halkbankası emekli promosyonu kaç TL? İşte detaylar...
2022 HALKBANK EMEKLİ PROMOSYONU
1.500 TL altında emekli maaşı alanlara 500 TL, 1.500 TL ile 2.500 TL arasında emekli maaşı alanlara 625 TL, 2.500 TL üzerinde emekli maaşı alanlara ise 750 TL tutarında promosyon ödemesi yapılacaktır.
EMEKLİ PROMOSYON EN SON NE ZAMAN VERİLDİ?
Promosyon ödemesinden, 1 Ağustos- 31 Ağustos 2022 tarihleri arasında , gelir/aylıklarını üç yıl bankamızdan almayı taahhüt eden müşteriler faydalanabilecektir. Taahhüt süresi promosyon ödemesinin müşterinin hesabına geçmesi ile başlayacaktır.