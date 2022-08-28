2022-23 Ücretli öğretmenlik ders saati ücreti ne kadar? Ücretli öğretmenlik başvuru sonuçları açıklandı mı? MEB başvuru ekranı!

Yeni eğitim öğretim döneminin başlamasına sayılı zaman kala ücretli öğretmenlik başvuruları araştırılmaya başlandı. e-Devlet üzerinden alınan başvurular sonucunda MEB'in boş kontenjanları bu kapsamda değerlendiriliyor. Başvuru şartlarını karşılayan ve sonuçları olumlu değerlendirilen adaylar, 2022-2023 eğitim öğretim yılının başladığı eylül ayı itibariyle ücretli öğretmenlik için görevlerine başlayacaklar. Peki, ücretli öğretmenlik başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022-23 Ücretli öğretmenlik ders saati ücreti ne kadar 2022? İşte merak edilenler!
ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURULARI BAŞLADI MI, NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Ücretli Öğretmenlik başvurusu Temmuz ve Ağustos aylarında alınıyor. Ücretli öğretmenlik başvuru tarihleri, ilçeden ilçeye farklılık gösterebiliyor. Bu nedenle başvuruda bulunulacak ilçenin Milli Eğitim Müdürlüğü'nden bilgi alınması gerekmektedir.
Beyoğlu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yayımlanan duyuruda, "2022-2023 Eğitim Öğretim yılında Müdürlüğümüze bağlı okullarda görevlendirilmek üzere ücretli öğretmen başvuruları 19.07.2022 tarihinde başlayacaktır. Başvurular online ortamda alınacak olup Müdürlüğümüze herhangi bir evrak teslim edilmeyecektir.
22.08.2022 tarihi itibariyle çalışmalara başlayacak Komisyon tarafından yapılan görevlendirmeler sonucunda ilgili evraklar görevlendirilen Okul Müdürlüğüne elden teslim edilecektir" açıklamalarına yer verildi.
ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Adaylar, ücretli öğretmenlik başvurularını kayıtlı oldukları ilçelerin Milli Eğitim Müdürlükleri'ne yapacak ya da online olarak e-Devlet üzerinden tamamlayacak. e-Devlet üzerinden ücretli öğretmenlik başvurusu yapacak olan vatandaşlar, şu adımları takip edecek;
1-Öncelikle başvuru ekranına girecek olan ücretli öğretmen adayları, kimlik bilgilerinin olduğu ekranla karşılaşacak.
2- İletişim bilgileri, Milli Eğitim İl veya İlçe Müdürlüğü'nün öğretmen adayıyla iletişim kurabilmesi için önem arz ettiğinden, bu bölümün doğru incelenmesi, yanlışlık varsa düzeltilmesi gerekecek.