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    • Haberler
    • 27.08.2022 08:04
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    • 27.08.2022 08:04
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    Üniversite harçları ne zaman, hangi bankalara yatırılacak 2022? Üniversite harç ücretleri ne kadar 2022?

    YKS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrenciler konu hakkında araştırmalara başladı. Özellikle harç ücretleri hakkında detaylar merak ediliyor. İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

    takvim.com.tr
    Üniversite harç ücretleri ne kadar 2022?

    Üniversite kayıtları gündemdeki yerini korurken kayıt olmak ve kayıt yenileme işlemi yapmak isteyen adayların üniversite harç ücretleri için yaptıkları araştırmalar da başladı. En sık aratılanlar arasında üniversite harç ücretleri ne kadar sorusu yer alıyor. Peki, üniversite harç ücretleri ne kadar? Üniversite harcı hangi bankaya yatırılır? İşte konu hakkında merak edilenler...

    ÜNİVERSİTE HARÇLARI NE KADAR OLDU?

    Öğrencilerin üniversite öğrenimi için ödediği harç miktarına yüzde 36 oranında zam yapıldı.

    Üniversitelerin birinci öğretim programlarına kaydolan öğrenciler 2012'den beri harçlardan muaf tutuluyor ancak ikinci öğretim programında yer alan ve fakültelerin öğretim süresi içerisinde mezun olmayan öğrenciler belirlenen harç ücretlerini ödemek mecburiyetinde.

    2022-2023 ÜNİVERSİTE HARÇ ÜCRETLERİ

    Tıp fakülteleri: 961 TL

    Diş hekimliği ve eczacılık fakülteleri: 804 TL

    Veterinerlik : 629 TL

    Pilotaj: 765 TL

    Bilgisayar: 630 TL

    Mühendislik ve mimarlık: 630 TL

    Güzel Sanatlar: 513 TL

    Fen Edebiyat: 463 TL

    Hukuk, işletme, iktisat ve siyasal bilgiler: 509 TL

    İletişim, eğitim, İlahiyat ve yabancı dil: 463 TL

    Açık Öğretim: 105 TL

    Konservatuvar: 958 TL

    Turizm: 463 TL

        UZAKTAN VE İKİNCİ ÖĞRETİM ÜCRETLERİ

        Veterinerlik fakültesi: 3.471 TL

        Pilotaj: 6.944 TL

        Bilgisayar: 2.486 TL

        Mühendislik: 2.486 TL

        Mimarlık: 2.486 TL

        Güzel sanatlar: 3.130 TL

        Fen edebiyat: 2.084 TL

        Hukuk, iktisat, işletme ve siyasal bilgiler: 1.879 TL

        İlahiyat, eğitim ve yabancı diller: 1.670 TL

        İletişim fakültesi: 1.564 TL

        HARÇ ÜCRETLERİ HANGİ BANKALARA YATIRILABİLİR?

        İŞ BANKASI ANLAŞMALI ÜNİVERSİTELER:


        ABANT İZZET BAYSAL ÜNiVERSİTESİ

        ACIBADEM MEHMET ALİAYDINLAR ÜNİVERSİTESİ*

        AHMET YESEVİ ÜNİVERSİTESİ

        AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ*

        BİLKENT ÜNİVERSİTESİ

        ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ

        DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ

        FMV IŞIK ÜNİVERSİTESİ*

        GEDİK ÜNİVERSİTESİ *

        GİRNE ÜNİVERSİTESİ (TL+EUR)

        KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ

        KOÇ ÜNİVERSİTESİ

        KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ

        LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ

        LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ*

        MALTEPE ÜNİVERSİTESİ*

        MİMAR SİNAN ÜNİVERSİTESİ

        ORTADOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ODTÜ)

        PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ*

        SAKARYA ÜNİVERSİTESİ

        SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ

        SANKO ÜNİVERSİTESİ*

        TOROS ÜNİVERSİTESİ*

        ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ

        YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (TL+EUR)

        VAKIFBANK:

        Afyon Kocatepe Üniversitesi

        Artvin/ÇORUH Üniversitesi

        Atatürk Üniversitesi

        Çankaya Üniversitesi

        Dicle Üniversitesi

        Hacettepe Üniversitesi

        Harran Üniversitesi

        Karadeniz Teknik Üniversitesi

        Ortadoğu Teknik Üniversitesi

        Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Uzaktan Eğitim Ödemeleri

        Selçuk Üniversitesi

        Tunceli Üniversitesi

        Yalova Üniversitesi

        GARANTİ BANKASI:

        Acıbadem Üniversitesi

        Adıyaman Üniversitesi

        Afyon Kocatepe Üniversitesi

        Ahmet Yesevi Üniversitesi

        Amasya Üniversitesi

        Bilkent Üniversitesi

        Bingöl Üniversitesi Fen Bil. Ens.

        Bingöl Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başk.

        Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

        Boğaziçi Üniversitesi

        Dicle Üniversitesi

        Doğu Akdeniz Üniversitesi

        Gaziantep Üniversitesi

        Gaziantep Üniversitesi (Yeni Kayıtlar)

        Harran Üniversitesi

        İstanbul Üniversitesi

        Kapadokya Meslek Yüksek Okulu

        Koç Üniversitesi

        Muğla Sıtkı Kocaman Üniversitesi

        Mustafa Kemal Üniversitesi

        Nevşehir Üniversitesi

        ODTÜ Yurt Ödemeleri

        Orta Doğu Teknik Üniversitesi

        Sakarya Üniversitesi Yaz Okulu

        Sakarya Üniversitesi

        Süleyman Demirel Üniversitesi

        Sütçü İmam Üniversitesi

        TOBB Üniversitesi

        Ufuk Üniversitesi

        Uşak Üniversitesi

        Yakın Doğu Üniversitesi

        Yaşar Üniversitesi

        ENGELLİ ÖĞRENCİLERDEN ÖĞRENCİ KATKI PAYI ALINMAYACAK

        Yükseköğretim programlarına kayıt yaptırma veya yenileme sırasında, engelli olduğuna dair raporu ilgili yükseköğretim kurumuna sunan öğrencilerin ödemesi gereken öğrenim ücreti tutarlarından program süresi ve kayıtlı olunan program sayısı sınırlaması olmaksızın engellilik oranı kadar indirim yapılacak. Engelli öğrencilerden birinci öğretim ve açık öğretim programlarına devam eden veya yeni kayıt yaptıran öğrencilerden program süresi ve kayıtlı olunan program sayısı sınırlaması olmaksızın öğrenci katkı payı alınmayacak. Engelli olduğu halde 2020-2021 eğitim-öğretim yılına ilişkin kayıt yaptırma veya kayıt yenileme sırasında engelli olduğuna dair raporu ibraz edemeyen öğrencilere, ilgili belgeyi ibraz ettiği tarihte, bu eğitim-öğretim yılına ait ödemiş oldukları öğrenim ücretlerinden engellilik oranı kadar yapılacak indirim tutarı veya öğrenci katkı payı tutarı ret ve iadeler kaleminden iade edilecek.

        ÖĞRENİM ÜCRETİ TUTARLARI


        Kararda, yurt dışından kabul edilecek öğrencilerden alınacak öğrenim ücreti tutarları da belirlendi. Buna göre, yurt dışından öğrenci kabul kontenjanları dahilinde kayıt yaptıracak öğrencilerden alınacak öğrenim ücreti, ilgisine göre öğrenci katkı payı ve öğrenim ücretinin 3 katından az olmamak üzere yükseköğretim kurumları tarafından belirlenecek. Yabancı dille öğretim yapan yükseköğretim programlarında öğrenim ücreti, 1,5 katı olarak alınacak.

        Öğrencilerden, yeni kayıt ve kayıt yenileme sırasında katkı payı ve öğrenim ücreti dışında, açık öğretim ve uzaktan öğretim materyal ücreti hariç, her ne ad altında olursa olsun ücret alınmayacak.

        BAŞARILI ÖĞRENCİLERİN ÖĞRENİM ÜCRETİ TUTARLARI


        Hazırlık sınıfı hariç, bulundukları bölümde her bir dönem için belirlenen asgari derslerden dönem sonu itibarıyla yapılacak sıralamada ilk yüzde 10'a girme başarısı gösteren ikinci öğretim öğrencileri, bir sonraki dönemde birinci öğretim öğrencileri için belirlenen öğrenci katkı payı kadar öğrenim ücreti ödeyecek.
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        Haberler Haberler Üniversite harçları ne zaman, hangi bankalara yatırılacak 2022? Üniversite harç ücretleri ne kadar 2022?
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