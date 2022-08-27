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    • 27.08.2022 17:18
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    • 27.08.2022 17:26
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    Son dakika: Gülşen ifadesinde neler dedi, son durum gelişmeleri neler? Gülşen neden tutuklandı?

    Ünlü şarkıcı Gülşen'in tutuklanmasının ardından son dakika gelişmeleri merak ediliyor. Özellikle neden tutuklandığı ve ifadesindeki açıklamalar merak ediliyor. Peki, Gülşen ne dedi? Gülşen İmam Hatiplilere ne söyledi? Gülşen neden tutuklandı? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

    takvim.com.tr
    Gülşen neden tutuklandı? Gülşen son dakika gelişmeleri!

    Gülşen savcılıktaki ifadesi sonrasında nöbetçi İstanbul Sulh ve Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Gülşen ile ilgili tutuklama kararının ardından Gülşen son durumu araştırılmaya başlandı. İşte Gülşen son dakika gelişmeleri...

    GÜLŞEN NEDEN TUTUKLANDI?
    Ünlü popçu Gülşen, konser verdiği sırada "İmam hatipte okumuş daha önce kendisi sapıklığı oradan geliyor" dedi. Gülşen, bir konseri sırasında imam hatiplilere yönelik ifadeleri nedeniyle 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçundan tutuklandı.

    Gülşen'in avukatı tutuklama kararına itiraz etti. Gülşen'i eşi Ozan Çolakoğlu ziyaret etti. Çolakoğlu ve avukatının Gülşen'e kişisel eşyalarını da getirdiği öğrenildi.

        GÜLŞEN'İN AVUKATINDAN AÇIKLAMA
        Ünlü şarkıcı ve avukatının görüşmesi yaklaşık 4 saat sürdü. Gülşen avukatı Gökçe Kılıç Gülsaran, "Gülşen'in durumu gayet iyi. İlgilenen herkese teşekkür ediyor. Gayet güçlü. Kendisi açıklama metninde birilerini kırdıysam hepsinden özür dilerim dedi. Ben hukukçuyum bu neticenin böyle olmaması gerekiyor. Teknik takipler yapılıyor" dedi.

        GÜLŞEN'İN İFADESİ NE?
        Gülşen ifadesinde söz konusu konserin 30 Nisan 2022 tarihinde Ataşehir'de olduğunu söyleyerek, "Ben 25 yıllık sanatçıyım. Benim müzisyen çalışma arkadaşlarım var. Bu grupla birlikte konserlerde sahne alırım. Benim kadromda klavye müzisyeni olarak yer alan Miraç isimli arkadaşımın lakabı imamdır. Ayrıca arkadaşlara kendi aramızda aptal, salak, sapık olarak şakalaşırız. Talihsizlik olarak bu iki kelime bir araya gelmiştir. Arkadaşımız imam hatipte okumamıştır. Grupta tüm arkadaşlarımın lakabı mevcuttur" dedi.

        Konuşmanın konserin hatırlamadığı bir anında olduğunu söyleyen Gülşen, "Muhtemelen şarkı arasında Miraç ile aramızda geçen konuşmadır. Ben orkestrama hitaben, 'Beni seyircilerimin arasında omuzlarınızda taşıyın' demem üzerine bana orkestra arasından, 'Seni imam taşısın' şeklinde cevap verince bahse konu konuşma aramızda geçmiştir. Bu konuşma konsere katılanlara ya da medyada hitaben yaptığım bir konuşma değildir. Ben ülkesini seven, fırsat eşitliğine inanan, kimseyi ayırıp örselemeyen bir sanatçıyım. Bu kısa görüntü aylar sonra kim tarafından ne amaçla servis edildi bilmiyorum. Ancak provakatif amaçlı olarak servis edildiğini düşünüyorum. Aramızdaki esprilerin bu haliyle kamuoyuna yansıması sonucu yanlış anlaşıldığını düşünüyorum" dedi.İmam hatiplileri kötülemek için bu konuşmayı yapmadığını söyleyen Gülşen, "Ülkenin tüm değerlerine ve hassasiyetlerine saygım sonsuzdur. Kesinlikle atılı suçlamayı kabul etmiyorum. Ayrıca yaşanan olayın zamansız bir yerde gerçekleşmesi talihsizliktir.

            Ben memleketimin bütünlüğünü din, dili ırk hiçbir şekilde kategorize etmeden ülkemin bütünlüğünü ve refahını görmek için mücadele ediyorum. En yakın arkadaşıma yaptığım esprinin insanları kışkırtıcı bir şekilde yorumlanmasını kabul etmiyorum. Ben yıllardır tanınan bir insanım. Şu ana kadar meslek hayatımda herhangi bir grubu veya insanı ayırt ya da kategorize etmedim. Şakalaşmanın herhangi bir gruba yönelik nefret içerikli olarak algılanması beni çok üzmüştür" dedi.Gülşen'in hakimlik sorgusunda verdiği ifadede de emniyet ve savcılıkta verdiği ifadeyi tekrar ettiğini söyleyerek, "Bana ihtiyacı olan bir çocuğum var. Ben suç işlemedim. Bana ihtiyaç olunan her an gelebilirim. Tutuksuz yargılanmak istiyorum. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum. Serbest bırakılmayı talep ediyorum" dedi.
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