Son dakika: Gülşen ifadesinde neler dedi, son durum gelişmeleri neler? Gülşen neden tutuklandı?

Gülşen savcılıktaki ifadesi sonrasında nöbetçi İstanbul Sulh ve Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Gülşen ile ilgili tutuklama kararının ardından Gülşen son durumu araştırılmaya başlandı. İşte Gülşen son dakika gelişmeleri...
GÜLŞEN NEDEN TUTUKLANDI?
Ünlü popçu Gülşen, konser verdiği sırada "İmam hatipte okumuş daha önce kendisi sapıklığı oradan geliyor" dedi. Gülşen, bir konseri sırasında imam hatiplilere yönelik ifadeleri nedeniyle 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçundan tutuklandı.
Gülşen'in avukatı tutuklama kararına itiraz etti. Gülşen'i eşi Ozan Çolakoğlu ziyaret etti. Çolakoğlu ve avukatının Gülşen'e kişisel eşyalarını da getirdiği öğrenildi.