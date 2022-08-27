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    • Haberler
    • 27.08.2022 16:08
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    • 27.08.2022 16:08
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    E-Okul LGS 3. nakil tercihleri başladı mı? 2022 İl ilçe öğrenci yerleştirme nakil komisyonuna nasıl başvurulur? LGS nakil komisyonu nedir?

    MEB tarafından LGS 2.tercih yerleştirme sonuçları açıklandı. Sonuçların ilanının ardından nakiller ile yerleşemeyen öğrenciler il ilçe nakil komisyonuna başvuru detaylarını araştırma başladı. Peki, 2022 İl ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonuna nasıl başvurulur? LGS nakil komisyonu nedir? e-Okul LGS 3. nakil tercihleri ne zaman? İşte merak edilenler!

    takvim.com.tr
    Herhangi bir liseye yerleşemeyenler ne yapacak?

    LGS 3. nakil başvuruları başladı mı? Soruları arama motorlarında araştırılıyor. MEB tarafından koyla ilgili açıklama geldi. Bakan Mahmut Özer, ikinci nakil sonucuna göre de herhangi bir liseye yerleşemeyenler için yaptığı açıklamada, iki nakil sürecinde de hiçbir okula giremeyen öğrencilerin, yerleştirme ve nakil komisyonları aracılığıyla yerleştirileceğini söyledi. Peki, LGS komisyon yerleştirmeleri ne zaman yapılacak? İşte merak edilenler!

    LİSEYE YERLEŞEMEYENLER NE YAPACAK?

    Bakan Özer, iki nakil sürecinde de hiçbir okula giremeyen öğrencilerin, yerleştirme ve nakil komisyonları aracılığıyla yerleştirileceğini söyledi.Bakan Özer, bu öğrencilerin başvurularının komisyonlarca 9-17 Ağustos'ta alınacağını ve 19 Ağustos'ta yerleştirme sürecinin tamamlanacağını kaydederek, "Bir kez daha hatırlatmak isterim ki; öğrenci ve velilerimiz bu konuda müsterih olsunlar. 19 Ağustos tarihi itibarıyla tüm öğrencilerimiz liselere yerleşmiş olacaklar." diye konuştu.

    YATILILIK YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

    Örgün resmî ortaöğretim kurumlarına kayıt yaptıran öğrencilerden öğrenimlerine yatılı olarak devam etmek isteyenler pansiyonlu okullarda doğrudan okul müdürlüğüne, pansiyonu bulunmayan okullarda ise İl/İlçe Yatılılık ve Bursluluk Komisyonlarına belgeleri ile birlikte 23-26 Ağustos 2022 tarihleri arasında saat 17.00'ye kadar müracaat edecekler.

    Okul Yatılılık ve Bursluluk Komisyonlarınca yatılı olarak öğrenci yerleştirme işlemleri 31 Ağustos 2022 tarihine kadar tamamlanarak ilan edilecektir.

        MERKEZÎ YERLEŞTİRME NASIL OLACAK?

        a) Merkezî sınavla öğrenci alan okulların belirlenen kontenjanlarına puan üstünlüğüne göre tercihleri doğrultusunda yerleştirme yapılacaktır

        b) Sınavla öğrenci alan okullarda Merkezî Sınav Puanının eşitliği hâlinde sırasıyla; Okul Başarı Puanı (OBP) üstünlüğüne, sırasıyla 8'inci, 7'nci ve 6'ncı sınıflardaki Yıl Sonu Başarı Puanı (YBP) üstünlüğüne, 8'inci sınıfta özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısının azlığına, tercih önceliğine ve öğrencinin doğum tarihine göre yaşı küçük olana bakılarak yerleştirme yapılır.

        c) Öğrenciler, yerleştirme işlemleri sonucunda Merkezî Sınav Puanı ile Öğrenci Alan Okul tercihine yerleşmiş ise yerel yerleştirme ve pansiyonlu okul tercihleri dikkate alınmayacaktır.

        YEREL YERLEŞTİRME NASIL OLACAK?

        a) Yerel yerleştirme işlemleri okulların türü, kontenjanı ve konumuna göre il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince oluşturulan ortaöğretim kayıt alanlarındaki okullara sırasıyla öğrencilerin ikamet adresleri, okul başarı puanının üstünlüğü ve okula özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısının azlığı kriterlerine göre yapılır. Değerlendirmede eşitlik olması durumunda sırasıyla; 8'inci, 7'nci ve 6'ncı sınıflardaki yıl sonu başarı puanı üstünlüğüne bakılarak yerleştirme yapılır.

        b) Tercih edilen lise bakımından;

        i. Öğrenciler, ikamet adresine göre bulunduğu Kayıt Alanından okul tercih etmeleri durumunda, aynı okulu tercih eden Komşu Kayıt Alanındaki öğrencilerden; Komşu Kayıt Alanındaki öğrenciler de Diğer Kayıt Alanlarındaki öğrencilerden öncelikli yerleştirilecektir.

        ii. Yerleştirmede, okul başarı puanı yüksek olan öğrenciler öncelikli olarak yerleştirilecektir.

        iii. Yerleştirmede, 8'inci sınıfta okula özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısı az olan öğrenciler öncelikli olarak yerleştirilecektir.

        c) Öğrenciler, yerleştirme işlemleri sonucunda yerel yerleştirme ile öğrenci alan okul tercihine yerleşmiş ise pansiyonlu okul yerleştirmelerine yaptıkları tercihler dikkate alınmayacaktır.

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