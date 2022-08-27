dsi.gov.tr DSİ KURA ÇEKİMİ İL İL SONUÇLAR-İSİM LİSTESİ! Ağustos DSİ bekçi alımı kura sonuçları asıl yedek isim listesi sorgulama ekranı!

DSİ bekçi alımı kura sonuçları hakkında aramalar hız kazandı. Bekçilik için başvuruda bulunan adaylar kura sonuçlarını ve isim listesini büyük bir ilgiyle takip ediyor. Peki, DSİ bekçi alımı kura sonuçları isim listesi açıklandı mı? 2022 DSİ işçi alımı kura sonuçları nereden öğrenilir? İşte tüm detaylar!
DSİ BEKÇİ ALIMI KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NEREDEN ÖĞRENİLİR?
DSİ bekçi alımı kura çekimi tamamlandı. Kura sonuçları henüz açıklanmadı. DSİ kura çekimi sonuçları, asıl ve yedek adaylara ilişkin listeler, atamaya ilişkin bilgi ve belgeler ile diğer her türlü duyurular Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü internet adresinde (www.dsi.gov.tr) ilan edilecek.
DSİ BEKÇİ ALIMI ŞARTLARI
Sürekli işçi kadrolarına başvuran adayların aşağıdaki şartları taşımaları ve belgelendirmeleri gerekmektedir;
1. 2527 sayılı Kanun hükümleri saklı kalmak kaydı ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (4), (6) ve (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen şartlarını taşımak.
2. Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine göre; affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.