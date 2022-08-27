15 Ağustos YKS tercih sonuçları - YKS AİS 2022 tercih sonuçları sorgulama ekranı!

YKS tercih sonuçları öğrenciler tarafından merak ediliyor. Üniversite hayali kuran adaylar sonuçların açıklanacağı gün için geri sayıma başladı. YKS tercih sonuçları ve konu hakkında merak edilenler için haberimizin devamını takip edebilirsiniz.
YKS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
YKS tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağı hakkında bilgi verilmedi. Üniversite kayıt tarihlerinden önce tercih sonuçları açıklanacak. Üniversite tercihleri geçtiğimiz yıl 5 Ağustos ve 20 Ağustos tarihleri aralığında alınmış, tercih sonuçları ise 31 Ağustos 2021 tarihinde açıklanmıştı.
Yerleştirme Sonuçları internet (https://sonuc.osym.gov.tr) aracılığıyla adaylara duyurulacaktır. Sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. İnternet sayfasındaki duyurular, sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir. Yurt dışındaki üniversitelere yerleştirilen adaylar için, gerekli olduğunda ve adayın müracaatı üzerine yerleştiği programı gösteren bir yazı verilecektir.