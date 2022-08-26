Zuhal Topal'la Yemekteyiz programı ne zaman başlayacak? Zuhal Topal'la Yemekteyiz 2022 yeni sezon tarihi!

Zuhal Topal'la Yemekteyiz programı ne zaman başlayacak? sorusu gündemde yer alıyor. Her hafta bir yarışmacının büyük ödül olan 15 bin TL'yi kazandığı yemek programı geçtiğimiz haftalarda sezon finali yapmıştı. Hem yarışmacılar hem de ünlü sunucu o gün evine gittikleri yarışmacının yemeğine puan vererek haftanın birincisi seçiliyor. Peki Zuhal Topal'la Yemekteyiz programı ne zaman başlayacak belli oldu mu? Zuhal Topal'la Yemekteyiz 2022 yeni sezon tarihi açıklandı mı?