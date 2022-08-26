Zerdeçal sabunu ne işe yarar, faydaları nelerdir? Zerdeçal sabunu nasıl kullanılır? Hangi cilt tiplerinde kullanılır?

👉Zerdeçal Sabunu Ne İşe Yarar, Faydaları Nelerdir? Kullanımı
Zerdeçal sabunu, altın baharat ya da hint safranı olarak bilinen bitkiden elde edilmektedir. Tamamen doğal içeriğe sahiptir. Bitki genellikle, Orta Amerika ve Aysa bölgelerinde yetişmektedir. Çoğunlukla baharat olarak tüketilen zerdeçal, sabun olarak da birçok farklı amaç için kullanılmaktadır.
👉Zerdeçal Sabunu Ne İşe Yarar?
Zerdeçal sabunu, kişisel cilt bakımı için oldukça sık tercih edilmektedir. Bunun yanı sıra saç bakımı ve farklı cilt rahatsızlarında da kullanımı sağlanmaktadır. İçeriğinin oldukça zengin olmasından dolayı, alternatif tıp alanında da önerilen bir üründür.
👉Zerdeçal Sabununun Faydaları Nelerdir?
Zerdeçal sabunun faydaları, hem kişisel bakım alanında hem de farklı hastalıkların tedavi süreçlerinde etkilidir. Zerdeçal sabununun özelliklerinden faydalanılan başlıca alanlar;
• Cildin temizlenmesini sağlamaktadır.
• Cilt yüzeyinin sahip olduğu gözenekleri temizler, kir ve yağlardan arındırır.
• Sivilce, akne ve siyah nokta oluşumlarını ortadan kaldırır ve tekrarlamasını engeller.
• Cildin onarılmasını sağlar.
• Daha genç ve dinamik bir cilt yapısına kavuşulmasını sağlar.
• Cildin mat görünümünü giderir ve daha parlak olmasını sağlar.
• Yüksek yağ oluşumlarını engeller.
• İltihaplı oluşumların giderilmesini sağlar.
• Cildin sahip olduğu renk pigmentlerini onarır ve korur.
• Cilt tonunun eşitlenmesini sağlar.
• Yaşlanma belirtisi olarak meydana gelen kırışıklık görünümlerini azaltır.
• Kolajen, elastin ve hiyalüronik asit parçalanmalarına karşı koruma sağlar.
• Cilt üzerinde farklı nedenlerden dolayı meydana gelen yaraların üzerinde kullanım sağlanması, iyileşme sürecini hızlandırmaktadır.
• Özellikle yağlı saç tipine sahip kişilerin kullanması ile yağlanma sorunun giderilmesine katkı sağlar.
• Saç derisinin çevresel faktörler nedeni ile bakterilere maruz kalmasını engeller.
• Mevcut zararlı bakterilerinde giderilmesini sağlar.
• Saç dökülmelerinin önüne geçer.
• Tüm vücut için hijyen amaçlı kullanım sağlanabilir.
👉Zerdeçal Sabunu Nasıl Kullanılır?
Zerdeçal sabununun kullanımı sırasında lif kullanılması tavsiye edilmektedir. Lif yardımı ile köpürtülen sabun, tüm vücut üzerine uygulanabilir. Saçlarınızda kullanım sağlamadan önce saçların tamamen ıslatılmasına dikkat edin. Köpürtülen sabunu, masaj yaparak özellikle saç derinize uygulayın. Saç tellerinize de yavaş hareketler ile beş dakika gibi bir süre yedirdikten sonra bol su ile durulayın. Yüzde kullanım için sabah ve akşam olmak üzere iki defa uygulama yapabilirsiniz. Yüzün uygulama öncesi makyajdan arındırılmış olmasına özen gösterin. Temiz ve ıslak cilt üzerine uygulama yapmalısınız. Sabunu kullanmadığınız zamanlarda, ahşap bir kap içerisinde ve güneş ışığından uzak, serin bir alanda muhafaza etmeniz, sabunun kullanım ömrünü uzatacaktır.
👉Zerdeçal Sabunu Hangi Cilt Tiplerinde Kullanılır?
Zerdeçal sabununun kullanılacağı cilt tipleri özellikle yağlı olanladır. Yağlı cilt tiplerinde kullanımı, sebum oluşumunu kontrol altına alır. Cilt üzerinde meydana gelen ve istenmeyen akne problemlerini giderir. Aynı zamanda, kuru, karma ve rahatsızlığa sahip olan ciltler üzerinde de kullanım sağlanabilir. Cildin daha çabuk iyileşmesine katkı sağlar. Nem oranını dengeler ve kuru ciltlerin daha yumuşak bir yapıya sahip olmasını sağlar. Saçlar için kullanımda da özellikle yağlı saç tipine sahip olan kişilerin kullanmasında fayda vardır. Aşırı yağlanmayı ve buna bağlı olarak istenmeyen sorunların giderilmesinde oldukça etkilidir. Normal saç tipine sahip kişiler tarafından da gönül rahatlığı ile kullanımı sağlanabilir.
👉Zerdeçal Sabunun İçeriğinde Neler Var?
Zerdeçal sabununun içeriği, zerdeçal bitkisinin özüne sahiptir. Bu bitkide bulunan kurkumin, sabun formunda da özelliğini ve etkisini korumaktadır. İçerisinde; C ve E vitaminleri etkin bir şekilde yer almaktadır. Aynı zamanda zerdeçal bitkisinin sahip olduğu antiseptik özellikle sabunda yer almaktadır. Bitkinin sabun formuna getirilme aşamasında hiçbir katkı maddesi kullanılmamaktadır. Tamamen doğal içerikleri ile kişisel bakımlarınız için kullanımını tercih edebilirsiniz.