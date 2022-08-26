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    • Haberler
    • 26.08.2022 20:47
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    • 26.08.2022 20:47
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    İOKBS (PYBS) Bursluluk sınav yeri sorgulama EKRANI! meb.gov.tr 5,6,7,8,9,10,11. sınıf Bursluluk sınavı nerede girilecek? İOKBS bursu ne kadar 2022?

    Bursluluk sınavı hangi okulda girilecek 2022? Sorusu öğrenciler tarafından merak edilerek araştırılmaya başlandı. Bursluluk sınav yerleri hakkında araştırmalar son saatlerde hız kazanmaya başladı. MEB tarafından sınav tarihinin açıklanmasının hemen ardından öğrenciler sınav giriş belgelerinin yayınlanıp yayınlanmadığını merak etmeye başladı. Konuyla ilgili MEB tarafından duyuru geldi. Peki, meb.gov.tr 5,6,7,8,9,10,11. sınıf Bursluluk sınavı nerede girilecek? İOKBS bursu ne kadar 2022? İşte merak edilenler!

    takvim.com.tr
    İOKBS PYBS Bursluluk sınav yeri sorgulama EKRANI!

    Bursluluk sınav giriş belgesi yayınlandı mı 2022? Sorusu öğrenciler ve velileri tarafından merak edilip araştırılmaya başlandı. Bursluluk sınav tarihinin MEB tarafından açıklanmasının hemen ardından gözler sınav giriş belgelerine çevrildi. MEB tarafından sınav giriş belgeleri hakkında açıklama geldi. Peki, Bursluluk sınavı hangi okulda girilecek 2022? İOKBS sınav giriş yerleri belli oldu mu? İşte konu hakkında detaylar!

    4 Eylül'de İOKBS gerçekleşecek. 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıfların gireceği bursluluk sınavının giriş belgesi günlerdir bekleniyordu. MEB akşam saatlerinde sınav yerlerini ilan etti.

    Bursluluk sınavı (İOKBS) sınav yerleri açıklandı. Sınav giriş belgesini almak ve yerleri öğrenmek için aşağıdaki linke tıklayınız.

    BURSLULUK SINAV GİRİŞ BELGESİ İÇİN TIKLAYINIZ

        Fotoğraflı sınav giriş belgesi elektronik ortamda okul müdürlükleri tarafından alınacak, mühürlenerek onaylandıktan sonra öğrencinin sınava gireceği salon ve sırada hazır bulundurulacaktır.

        İOKBS PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

        a. Her öğrencinin cevap kâğıdı, optik okuyucu ile okutulur.

        b. İOKBS'de soru sorulan derslere ait testlerin her biri için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenir.

        c. Her test için yanlış cevap sayısının üçte biri, doğru cevap sayısından çıkarılarak geçerli cevaplara karşılık gelen ham puanlar bulunur. Böylece her öğrenci için dört ayrı ham puan hesaplanır.

        ç. Tüm öğrencilerin ham puanları toplamı, sınava giren öğrenci sayısına bölünerek her bir testin ortalaması bulunur.

        d. Ham puanlar, test ortalamaları ile sınava giren öğrenci sayısı kullanılarak her testin standart sapması hesaplanır.

        e. Öğrencilerin her bir teste ait Standart Puanı (SP); o teste ait ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm öğrencilerin ham puanlarının ortalamasını 50'ye, standart sapmasını 10'a getiren bir dönüştürme işlemi sonunda elde edilir.

        f. Her test için hesaplanan standart puanlar, aşağıdaki tabloda verilen katsayılar ile çarpılarak her bir testin ağırlıklı standart puanları bulunur.

        g. Testlerin ağırlıklı standart puanları toplanarak Toplam Ağırlıklı Standart Puan (TASP) bulunur.

        ğ. Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.

        h. Değerlendirme sırasında Merkez Sınav Kurulu kararı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen soru/sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soru/soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılır.

        ı. Sınava girdiği hâlde, cevap kâğıdına işaretleme yapmayan öğrencilerin sınavları değerlendirmeye alınmayacaktır.
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