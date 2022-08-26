30 Ağustos Zafer Bayramı hafta sonu ile birleşecek mi? 27-28-29 Ağustos 2022 tatil olacak mı? 29-30 Ağustos tatil mi, yarım gün mü?

Özellikle çalışan vatandaşlar izin yapacakları günleri yakından araştırıyor ve 30 Ağustos resmi tatil mi 2022? 30 Ağustos Zafer Bayramı hangi gün kutlanacak? Sorularına cevap arıyor. Resmi tatiller takvimine bakıldığında şu an en yakın izin günü 30 Ağustos Zafer Bayramı olacak ve bugün tam mı yoksa yarım gün mü izin olacak? Her yıl coşkuyla kutlanan bu özel güne dair merak edilen tüm bilgiler haberimizde yer alıyor. Peki, 29-30 Ağustos tatil mi, yarım gün mü? 30 Ağustos Zafer Bayramı hafta sonu ile birleşecek mi? 27-28-29 Ağustos tatil olacak mı? İşte merak edilenler!
29 AĞUSTOS TATİL Mİ, YARIM GÜN MÜ?
29 Ağustos bu yıl Pazartesi gününe denk geliyor. 29 Ağustos resmi tatil olmuyor.
30 AĞUSTOS RESMİ TATİL Mİ?
30 Ağustos günü, Türkiye'de resmî tatildir.
30 AĞUSTOS HAFTA SONU İLE BİRLEŞİR Mİ?
30 Ağustos Zafer Bayramı bu yıl Salı gününe denk geliyor. Vatandaşlar ise resmi tatilin, hafta sonu tatiliyle birleşir mi öğrenmek istiyor. 29 Ağustos Pazartesi günü ile ilgili resmi bir açıklama henüz bulunmuyor. Konuya ilişkin gelişme yaşanırsa haberimizde yer vereceğiz.
Zafer Bayramı, 30 Ağustos 1922'de Dumlupınar'da Atatürk'ün başkumandanlığında zaferle sonuçlanan Büyük Taarruz'u anmak için Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde her yıl 30 Ağustos günü kutlanan resmî ve ulusal bir bayram.