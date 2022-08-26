30 Ağustos Zafer Bayramı hafta sonu ile birleşecek mi? 27-28-29 Ağustos 2022 tatil olacak mı? 29-30 Ağustos tatil mi, yarım gün mü?

30 AĞUSTOS HAFTA SONU İLE BİRLEŞİR Mİ?

30 Ağustos Zafer Bayramı bu yıl Salı gününe denk geliyor. Vatandaşlar ise resmi tatilin, hafta sonu tatiliyle birleşir mi öğrenmek istiyor. 29 Ağustos Pazartesi günü ile ilgili resmi bir açıklama henüz bulunmuyor. Konuya ilişkin gelişme yaşanırsa haberimizde yer vereceğiz.

Zafer Bayramı, 30 Ağustos 1922'de Dumlupınar'da Atatürk'ün başkumandanlığında zaferle sonuçlanan Büyük Taarruz'u anmak için Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde her yıl 30 Ağustos günü kutlanan resmî ve ulusal bir bayram.