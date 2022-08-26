29 Ağustos resmi tatil mi, idari izin mi? 29 Ağustos 2022 Pazartesi banka, borsa, noter, PTT, kargo, AVM, eczane açık mı kapalı mı? İETT otobüsleri, vapur, metro, metrobüs, marmaray ücretsiz mi bedava mı? sorularının yanıtları 30 Ağustos Zafer Bayramı'na az bir süre kala araştırılmaya başlandı. 29 Ağustos Pazartesi, 30 Ağustos ise bu yıl Salı gününe denk geliyor. Zafer Bayramı resmi tatiller arasında yer aldığından her yıl olduğu gibi bu yıl da bir çok yer tatil dolasıyıla kapalı olacak. İşte detaylar...
29 AĞUSTOS RESMİ TATİL Mİ, İDARİ İZİN Mİ?
29 Ağustos resmi tatil değildir. Bu nedenle 29 Ağustos 2022 Pazartesi günü banka, borsa, noter, PTT, kargo, AVM, eczane normal çalışma düzeninde devam edecektir.
30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI'NDA BANKA, BORSA, NOTER, PTT, KARGO, AVM, ECZANE AÇIK MI KAPALI MI?
30 Ağustos 2022 Salı Zafer Bayramı'nda kargo, PTT, eczane, noter kapalı olacak. Öte yandan nöbetçi eczaneler açık olacak.
30 AĞUSTOS'TA NOTERLER ÇALIŞIYOR MU?
30 Ağustos'ta Zafer Bayramı sebebiyle tam gün resmi tatil olduğu için noterler hizmet vermeyecek. Bu durumda Noter ile işi olan vatandaşların bir sonraki mesai günü olan 31 Ağustos Çarşamba günü işlerini halletmeleri gerekiyor.
SALI GÜNÜ HASTANELER ÇALIŞIYOR MU?
30 Ağustos Zafer Bayramı'nda hastanelerin poliklinikleri gün boyu kapalı olacak. Ancak ihtiyacı olan kişiler 30 Ağustos Salı günü Acil Servisler'e başvurabilir. Poliklinikler ise 31 Ağustos Çarşamba gününden itibaren normal çalışma seyrine devam ederek mesai saatleri içinde hizmet verecek.