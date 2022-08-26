2022-2023 MEB eğitim-öğretim yılı çalışma takvimi yayınlandı! İşte yarıyıl, ara tatil ve okulların açılma tarihleri!

MEB takvimine göre okulların başlayacağı tarih, ara tatil ve yarıyıl tarihleri tek tek açıklandı. Öte yandan kadrolu öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme başvuru tarihleri de belli oldu ve duyuru yayımlandı. Sözleşmeli olarak görev yaparken 3 yıllık çalışma süresini tamamladıktan sonra öğretmen kadrosuna atananlar da başvuruda bulunabilecek. 2022 okullar ne zaman açılacak? İlk ara tatil ne zaman? Yarıyıl tatili ne zaman? İşte merak edilenler...
İLK ARA TATİL NE ZAMAN?
İlk ara tatil 14-18 Kasım 2022, ikinci ara tatil 17-20 Nisan 2023 tarihleri arasında yapılacak.
YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN?
Yarıyıl tatili 23 Ocak-3 Şubat 2023 tarihleri arasında yapılacak.