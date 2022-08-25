Üniversite harçları ne zaman, hangi bankalara yatırılacak 2022? Üniversite harç ücretleri ne kadar 2022?

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Afyon Kocatepe Üniversitesi

Artvin/ÇORUH Üniversitesi

Atatürk Üniversitesi

Çankaya Üniversitesi

Dicle Üniversitesi

Hacettepe Üniversitesi

Harran Üniversitesi

Karadeniz Teknik Üniversitesi

Ortadoğu Teknik Üniversitesi

Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Uzaktan Eğitim Ödemeleri

Selçuk Üniversitesi

Tunceli Üniversitesi

Yalova Üniversitesi

GARANTİ BANKASI:

Acıbadem Üniversitesi

Adıyaman Üniversitesi

Afyon Kocatepe Üniversitesi

Ahmet Yesevi Üniversitesi

Amasya Üniversitesi

Bilkent Üniversitesi

Bingöl Üniversitesi Fen Bil. Ens.

Bingöl Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başk.

Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Boğaziçi Üniversitesi

Dicle Üniversitesi

Doğu Akdeniz Üniversitesi

Gaziantep Üniversitesi

Gaziantep Üniversitesi (Yeni Kayıtlar)

Harran Üniversitesi

İstanbul Üniversitesi

Kapadokya Meslek Yüksek Okulu

Koç Üniversitesi

Muğla Sıtkı Kocaman Üniversitesi

Mustafa Kemal Üniversitesi

Nevşehir Üniversitesi

ODTÜ Yurt Ödemeleri

Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Sakarya Üniversitesi Yaz Okulu

Sakarya Üniversitesi

Süleyman Demirel Üniversitesi

Sütçü İmam Üniversitesi

TOBB Üniversitesi

Ufuk Üniversitesi

Uşak Üniversitesi

Yakın Doğu Üniversitesi

Yaşar Üniversitesi

ENGELLİ ÖĞRENCİLERDEN ÖĞRENCİ KATKI PAYI ALINMAYACAK

Yükseköğretim programlarına kayıt yaptırma veya yenileme sırasında, engelli olduğuna dair raporu ilgili yükseköğretim kurumuna sunan öğrencilerin ödemesi gereken öğrenim ücreti tutarlarından program süresi ve kayıtlı olunan program sayısı sınırlaması olmaksızın engellilik oranı kadar indirim yapılacak. Engelli öğrencilerden birinci öğretim ve açık öğretim programlarına devam eden veya yeni kayıt yaptıran öğrencilerden program süresi ve kayıtlı olunan program sayısı sınırlaması olmaksızın öğrenci katkı payı alınmayacak. Engelli olduğu halde 2020-2021 eğitim-öğretim yılına ilişkin kayıt yaptırma veya kayıt yenileme sırasında engelli olduğuna dair raporu ibraz edemeyen öğrencilere, ilgili belgeyi ibraz ettiği tarihte, bu eğitim-öğretim yılına ait ödemiş oldukları öğrenim ücretlerinden engellilik oranı kadar yapılacak indirim tutarı veya öğrenci katkı payı tutarı ret ve iadeler kaleminden iade edilecek.

ÖĞRENİM ÜCRETİ TUTARLARI



Kararda, yurt dışından kabul edilecek öğrencilerden alınacak öğrenim ücreti tutarları da belirlendi. Buna göre, yurt dışından öğrenci kabul kontenjanları dahilinde kayıt yaptıracak öğrencilerden alınacak öğrenim ücreti, ilgisine göre öğrenci katkı payı ve öğrenim ücretinin 3 katından az olmamak üzere yükseköğretim kurumları tarafından belirlenecek. Yabancı dille öğretim yapan yükseköğretim programlarında öğrenim ücreti, 1,5 katı olarak alınacak.

Öğrencilerden, yeni kayıt ve kayıt yenileme sırasında katkı payı ve öğrenim ücreti dışında, açık öğretim ve uzaktan öğretim materyal ücreti hariç, her ne ad altında olursa olsun ücret alınmayacak.

BAŞARILI ÖĞRENCİLERİN ÖĞRENİM ÜCRETİ TUTARLARI



Hazırlık sınıfı hariç, bulundukları bölümde her bir dönem için belirlenen asgari derslerden dönem sonu itibarıyla yapılacak sıralamada ilk yüzde 10'a girme başarısı gösteren ikinci öğretim öğrencileri, bir sonraki dönemde birinci öğretim öğrencileri için belirlenen öğrenci katkı payı kadar öğrenim ücreti ödeyecek.