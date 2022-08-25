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    • Haberler
    • 25.08.2022 08:02
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    • 25.08.2022 08:02
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    pa.edu.tr PMYO sonuç sorgulama ekranı! PMYO sonuçları açıklandı mı?

    PMYO sonuçlarının ne zaman açıklanacağı araştırılıyor. PMYO Sınav giriş belgesi T.C. kimlik numaraları ve e-Devlet kapısı şifreleri ile www.pa.edu.tr internet adresinden sorgu yapmak suretiyle alınabildi. Sınav sonuçları sınav işlemleri sona erdikten sonra Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sayfasından açıklanacak.

    takvim.com.tr
    PMYO sonuçları ne zaman açıklanacak? pa.edu.tr PMYO sonuç sorgulama ekranı!

    PMYO sonuçları için araştırmalar başladı. Geçtiğimiz günlerde Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada PMYO giriş sınavına katılacak adayların sınav merkezleri ile tarihlerinin açıklandığı duyuruldu. Peki, PMYO sonuçları ne zaman açıklanacak? PMYO sınav sonucu açıklandı mı? İşte detaylar...

    PMYO SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    PMYO sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz açıklanmadı. Sınav sonuçları sınav işlemleri sona erdikten sonra Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sayfası www.pa.edu.tr adresinden adaylara duyurulacaktır. Ayrıca adaylara posta yolu veya değişik iletişim araçları ile sınav sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternetten yapılan sınav sonuç duyurusu tebliğ niteliğindedir.


    PMYO SINAV TARİHLERİ AÇIKLANDI

    2022 Yılı PMYO Giriş Sınavına Katılacak Adayların Sınav Merkezleri ile Tarihleri Açıklandı.

    2022 Yılı PMYO Giriş Sınavı kapsamında adaylar şahsen başvuru ve evrak teslimi işlemlerini gerçekleştirecekleri, aday değerlendirme ve seçme sınavına katılacakları başvuru ve sınav merkezini T.C. kimlik numaraları ve e-Devlet kapısı şifreleri ile www.pa.edu.tr internet adresinden sorgu yapmak suretiyle öğreneceklerdir.İlan edilen sınav tarihi ve sınav merkezinde adaylar müracaat işlemleri, ön sağlık kontrolü ve fiziksel yeterlilik sınavına katılacaklardır. Fiziksel yeterlilik sınavında başarılı olan adaylar aynı gün mülakat sınavına katılacaklardır.

    Adayların Sınav Merkezlerine girişte yanlarında cep telefonu, ses ve görüntü kayıt cihazı veya bunlara benzer değişik elektronik eşya bulundurmamaları gerekmektedir.

        PMYO 2022 SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

        Polis Akademisi Başkanlığı, 2022 Yılı PMYO Giriş Sınavı kapsamında adaylar şahsen başvuru ve evrak teslimi işlemlerini gerçekleştirecekleri, aday değerlendirme ve seçme sınavına katılacakları başvuru ve sınav merkezini T.C. kimlik numaraları ve e-Devlet kapısı şifreleri ile www.pa.edu.tr internet adresinden sorgu yapmak suretiyle öğreneceklerdir. İlan edilen sınav tarihi ve sınav merkezinde adaylar müracaat işlemleri, ön sağlık kontrolü ve fiziksel yeterlilik sınavına katılacaklardır. Fiziksel yeterlilik sınavında başarılı olan adaylar aynı gün mülakat sınavına katılacaklardır.

        PMYO SINAVLARI NASIL OLACAK?

        Adaylar PMYO sınavlarına girmeden önce ön sağlık komisyonu tarafından ön sağlık kontrolünden geçirilir. Sınavlar ve değerlendirme; Fiziksel Yeterlilik Sınavı ve Mülakat Sınavı olmak üzere iki aşamada yapılır. İnternet üzerinden ilan edilen yer ve tarihte adayların şahsen başvuruları (evrak teslimi) ön sağlık kontrolü, fiziksel yeterlilik sınavı ve mülakat sınavı yapılacaktır. Polis Meslek Yüksekokulları Giriş Yönetmeliğinin 10'uncu maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan hükme göre ön sağlık kontrolü, fiziksel yeterlilik sınavı ve mülakat sınavı komisyonlarının kararları kesindir, itiraz edilemez.

        FİZİKSEL YETERLİLİK SINAVI

        Ön sağlık kontrolü komisyonu tarafından "Polis Meslek Yüksekokulu Öğrenci Adayı Olur" kararı verilenler, fiziksel yeterlilik sınavına alınırlar. Fiziksel yeterlilik sınav komisyonu aday değerlendirme ve seçme işlemini, adayın mevcut durumunu bizzat görerek aşağıda öngörülen esaslara göre yapar. Fiziksel yeterlilik sınavı; adayın bedeni kabiliyeti ve fiziki yapısı değerlendirilmek üzere uygulamalı olarak yapılır. Başarılı olmak için yüz tam puan üzerinden en az altmış puan almak zorunludur. Fiziksel yeterlilik sınavında başarılı olan adaylar mülakat sınavına tabi tutulurlar. Hakkında "Polis Meslek Yüksekokulu Öğrenci Adayı Olamaz" kararı verilen adaylar, bir sonraki sınav aşamasına geçemezler.

        MÜLAKAT SINAVI

        Fiziksel yeterlilik sınavında başarılı olan adaylar, mülakat sınav komisyonu tarafından mülakat sınavına tabi tutulurlar. Mülakat sınavında adayların psikolojik yeterliliği; duygusal dengesizlik, dışa dönüklük, uyumluluk, sorumluluk, açıklık ve adayın polislik mesleğine istekli olması kıstaslarına göre değerlendirilir Adaylara, soruların yazılı olduğu bir kart çektirilir. Konu hakkında düşünmesi ve sunum yapması için süre verilir. Konu ile ilgili komisyonca adaya sorular sorulabilir. Değerlendirmede adayın;

        1) Konu hakkında bilgi düzeyi,

        2) Kendisinden istenileni kavrama,

        3) Özgüveni,

        4) İfade etme yeteneği,

        5) Beden dilini kullanma becerisi,

        olmak üzere beş ayrı kritere göre ve her bir kriter 20 puan olmak üzere toplam 100 puan üzerinden yapılır. Adayın mülakat sınavından başarılı olabilmesi için toplam 70 puan veya üzerinde alması gerekir.
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        Haberler Haberler pa.edu.tr PMYO sonuç sorgulama ekranı! PMYO sonuçları açıklandı mı?
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