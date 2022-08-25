NOTER sistem arızası son dakika! 25 Ağustos NOTER sistemi çöktü mü, ne zaman düzelecek? NOTER sistem yok, neden?

NOTERDE HANGİ İŞLEMLER YAPILIR?

Noterde yapılan işlemlerin bazılarını şu şekilde sıralayabiliriz:

Şirket sözleşmesi,

Evlenme sözleşmesi,

Gayrimenkul satış vaadi sözleşmesi,

Zilyetlik devri sözleşmesi,

Miras taksimi G. menkul,

Hibe vaadi sözleşmesi,

Medeni Kanunun 748. maddesine müstenit sükna hakkı sözleşmesi,

Kaydı hayat ile irat bağlanması sözleşmesi (Borçlar Kanunu 507),

Ölünceye kadar bakma sözleşmesi, (Borçlar Kanunu 511),