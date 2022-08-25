TOKİ, Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesini yapmak için hazırlanıyor. Başkan Erdoğan tarafından duyurulan ve 81 ilde başlayacak olan sosyal konut projesi için araştırmalar hızlandı. Peki, 2022 TOKİ başvuru şartları neler? TOKİ başvuruları ne zaman başlayacak? İşte merak edilenler...
TOKİ BAŞVURULARI BAŞLADI MI, NE ZAMAN ALINCAK?
Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı son açıklamada, " 1 milyon 170 bin konut ve işyeriyle 25 bin sosyal eser kazandırdık. Toplu konut idaresinden milletimiz konut almaya hazırsa Çevre Şehircilik Bakanlığı olarak bu konutları yapacak ve milletimizin satın almasına sunacağız." dedi.
1 Ağustos Kaibne toplantısı ardından yaptığı konuşmada ise, '' ''TOKİ vasıtasıyla 1 milyon 175 bin vatandaşımızı ev sahibi yaptık. Ekonomik, güvenli konut üretiminde dünyada eşi benzeri bulunmayan bir başarı ortaya koyduk. 100 bin sosyal konut için çıktığımız çağrıya 10 katı talep aldık. İlk kez ev sahibi olacak vatandaşlarımız için hayata geçeceği proje hayata geçmek üzere. Vatandaşımızı kira öder gibi ev sahibi yapacağız. İnşaat sektörünü canlandırıp, insanımızın erişebilir şartlarda ev sahibi olmasını sağlayacağız.'' ifadelerine yer vererek hazırlıkların bitmek üzere olduğunu ve önümüzdeki ay düzenlenecek toplantısda detayların açıklanacağını belirtmişti.