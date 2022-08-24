Halkbank emekli promosyonu 2022 - Halkbankası 2022 promosyon ne kadar?

GARANTİ BANKASI NE KADAR PROMOSYON VERİYOR?



Emekli maaşını Garanti BBVA'ya taşıyan emeklilerimize 7.250 TL'ye varan nakit promosyon! Üstelik emekli yakınlarını davet eden tüm Garanti BBVA müşterilerine, her bir yakını için 250TL nakit ödül!

YAPI VE KREDİ BANKASI EMEKLİ PROMOSYONU NE KADAR?



7.500 TL'ye Varan Nakit Promosyon Kampanyası 2 Ağustos 2022 – 31 Ağustos 2022 tarihleri arasında SGK emekli aylığı üç yıl boyunca Yapı Kredi'den alma taahhüdü veren müşterilerimiz 7.500 TL'ye varan nakit promosyon fırsatından yararlanabileceklerdir.