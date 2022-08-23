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    • Haberler
    • 23.08.2022 08:08
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    • 23.08.2022 08:08
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    pa.edu.tr: 2022-2023 PMYO BAŞVURU EKRANI! 2022 PMYO 2500 polis alımı başvuru şartları...

    Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yürütülen 2500 polis alımı için başvuru tarihi merak ediliyor. Polis alımı başvuru şartları ve kontenjanı da merak edilenler arasında yer alıyor.

    takvim.com.tr
    2022 PMYO 2500 polis alımı başvuruları başladı! pa.edu.tr 2022 PMYO BAŞVURU EKRANI! PMYO parkur sınavı tarihi 2022!

    Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yürütülen 2500 polis alımı için başvuru tarihi merak ediliyor. Polis alımı başvuru şartları ve kontenjanı da merak edilenler arasında yer alıyor. Peki, PMYO başvurusu nasıl yapılır? PMYO parkur sınavı ne zaman 2022? İşte merak edilenler...

    PMYO sınavı ne zaman olacak?

    Polis akademisinin ÖSYM gibi sınav takvimi olmasa da, PMYO alımları her yıl TYT sınavı açıklandıktan sonraki 1-2 aylık süreç içerisinde yapılmaktadır.

    2021 yılı PMYO sınav tarihleri

    6 Ağustos 2021 PMYO Alımı sınav duyurusu(ilk ilan)
    7 Eylül 2021 PMYO giriş sınavına katılacak adayların sınav merkezleri ile tarihlerin açıklanması.
    7 Eylül 2021 PMYO parkur talimatı sınav tarihleri açıklandı
    2 Kasım 2021 PMYO sınav sonuçlarının açıklanması
    2022 PMYO Alımları Yukarıdaki Tarihlere Göre Biraz Daha Erken Olacaktır.

        PMYO Sınav Aşamaları ve Tarihleri 2022

        TYT Sınavı (18 Haziran 2022)
        TYT Sınav Açıklanması (18 Temmuz 2022)
        PMYO Giriş Sınavı Duyurusu (21 Haziran 2022) BAŞVURU ŞARTLARI İÇİN TIKLAYINIZ.
        PMYO Başvuru Tarihleri (25 Temmuz - 05 Ağustos 2022 )
        PMYO Sağlık Kontrolü
        (15 Ağustos-15 Eylül Arasında Beklenmektedir.)
        PMYO Fiziki Yeterlilik Parkur Sınavı
        (15 Ağustos-15 Eylül Arasında Beklenmektedir.) PMYO PARKUR HAZIRLIK KURSLARI İÇİN TIKLAYINIZ
        PMYO Sözlü Mülakat Sınavı
        (15 Ağustos-15 Eylül Arasında Beklenmektedir.)
        PMYO Sınav Sonuçları Açıklanması
        (15 Ağustos-15 Eylül Arasında Beklenmektedir.)

        PMYO 2022-2023 BAŞVURULARI BAŞLADI!


        Başvurular 25 Temmuz - 05 Ağustos 2022 tarihleri arasında http://www.pa.edu.tr adresinden E-Devlet şifresi ile yapılabilir.

        2022-2023 PMYO BAŞVURU EKRANI!
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