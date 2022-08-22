Yargı ne zaman başlayacak? Yargı 2. sezon ne zaman başlıyor?

Yargı dizisi ekrana geldiği ilk andan itibaren reyting rekorları kırıyor. Haziran ayında sezon finali yapan dizinin ne zaman başlayacağı ise merak konusu oldu. İşte konu hakkında tüm detaylar...
YARGI NE ZAMAN BAŞLIYOR?
İlgiyle takip edilen dizinin 2. sezon çekimler önümüzdeki günlerde başlayacak. Yargı'nın yeni sezonunun ise 18 Eylül'de ekranlara gelmesi bekleniyor.
YARGI SEZON FİNALİNDE NELER YAŞANDI?
Ceylin, Ilgaz'ı öldürme suçuyla gözaltına alınıyor! Ilgaz ve Ceylin'in barıştığı anların ekrana geldiği bölümde izleyici Rüya gibi bir düğüne tanıklık etti. Romantik anların yaşandığı sezon finalinde göz kamaştırıcı düğünde yaşananlar mutluluk verdi.