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    • Haberler
    • 22.08.2022 16:35
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    • 22.08.2022 16:35
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    Havrita nedir, ne demek? Havrita başıboş köpek haritası kapatıldı mı?

    Son günlerde gündemden düşmeyen Havrita uygulaması ile ilgili peş peşe sorular geliyor. Peki, Havrita nedir, ne demek? Havrita başıboş köpek haritası ile ne yapılıyor? İşte konuya dair merak edilenler...

    takvim.com.tr
    Havrita nedir, ne demek? Havrita başıboş köpek haritası kapatıldı mı?

    "Havrita" adlı internet uygulamasında sokak köpeklerinin yerleri gösteriliyor. Ancak şimdi Havrita'ya hayvanları hedef gösterdiği ve ölümlerine sebebiyet verdiği gerekçesiyle sosyal medya üzerinden büyük tepki gösteriliyor. Bu durumun ardınndan Havrita uygulaması hakkında detaylar merak edildi.

    HAVRİTA NEDİR, NE DEMEK?


    Başıboş Köpek Haritası 'Havrita', sokakta yaşayan köpeklerin yerlerini tek tek gösteriyor. Başıboş Köpek Sorunu Platformu tarafından kurulan Havrita'da mahallelerinde köpek gören insanlar, hayvanların fotoğraflarını çekerek yayımlıyor. Kullanıcıların sokakta yaşayan köpeklerin yerlerini harita üzerinde işaretledikleri uygulamanın kapatılması için harekete geçen İstanbul Barosu Hayvan Hakları Komisyonu Başkanı Avukat Gülsaniye Ekmekçi, "Antalya Muratpaşa'da çok sayıda işaretleme yapıldı. Ardından parkta 8 - 10 köpek zehirlendi. Uygulamanın tamamen kapatılması gerekiyor. Türkiye Barolar Birliği bünyesinde Hayvan Hakları Komisyonu olarak dava açmak için karar aldık" dedi.

    HAVRİTA'NIN SAHİBİ KONUŞTU


    Havrita isimli uygulamaya tepkiler büyüyor. Uygulamada başıboş köpeklerin işaretlendiğini ve öldürüldüğünü söyleyen hayvanseverler sosyal medyada 'Havrita kapatılsın' kampanyası başlattı. Bunun üzerine site sahibi bugün itibariyle siteye yeni girişlerin durdurulduğunu bildirerek, 'Kısa bir ara verdik' notu paylaştı.


    Havrita-Başıboş Köpek Haritası'nın sözcüsü Avukat Devrim Koçak,

    "Arkadaşımız tamamen iyi niyetle, başıboş köpeklerin refahı ve insanların da başıboş köpekler nedeniyle zarar görmemesi için siteyi oluşturmuş. Garip iftiralar ortaya çıkınca bir ara verme kararı aldı. Sitede erişim engeli yok, sitenin kendi sahibi tamamen durdurdu.


    Çünkü, art niyetli kişilerin gidip hem işaretleme yapıp, sonra da orada canice katliam yapabileceklerini düşündüğümüz için kısa bir ara verdik. Bunun sorumluları ortaya çıksın. Sitede şu an eski saldırı vakaları duruyor, yeni giriş yapılmıyor. 3 görüntüyle bu haber pompalandı. Kimse araştırmadan hemen paylaşmaya başladı. Ağzından köpükler saçılan yavru köpek olayı 2017 yılında meydana geldi, birçok haber kanalı ve sosyal medyada var. Bir diğer olay, asılmış bir köpek görüntüsü. Bu da 2022 mart ayında Akyaka'da olmuş. Bir diğeri yerde uzanmış ıslak bir köpek bu da barınağa sel basması sonucu olan bir olay. Hepsi 11 Mayıs 2022'den önce gerçekleşmiş olaylara ilişkin görüntüler" dedi.

    'SİTEYİ KURAN KİŞİ BU DURUMDAN DOLAYI ÇOK ÜZGÜN'

    Hukuki haklarını kullanacağını söyleyen Koçak,

    "Bu olayı başlatan kişi Twitter'da oda açıp konuşurken, ona diyorlar ki, 'Bize verdin ve paylaştırdın, biz de paylaştık. Bu olaylar eskiymiş Havrita ile ilgisi yokmuş' dediklerinde, 'İsterse 10 yıl önce olsun köpek zehirlenmiş mi? Zehirlenmiş. Biz bunu Havrita için kullanırız, linç başlattık. Kötü mü oldu?' diye ses kayıtları var. Ben kendi adıma kanuni haklarımı kullanacağım.

        "SONUNA KADAR MÜCADELE EDECEĞİZ"

        5651 sayılı bir kanun var, Bilgi Teknolojiler ve İletişim Kurumu (BTK) başkanının yaşam hakkını tehdit eden içerikleri barındıran uygulamaları resen kapatma yetkisi olduğunu söyleyen Avukat Ekmekçi,

        "Yani hiç dava açmamıza da gerek yok. Sosyal medyada ortalık adete yıkılırken yetkililerin harekete geçmemesi bizi üzüyor. Hayvanların ağzı dili yok, biz insanlar da olmasa savunacak kimseleri yok. Uygulama kapatıldıktan sonra yeniden hangi isimle hangi hesap açılırsa açılsın sonuna kadar mücadele edeceğiz" dedi.

        "ANTALYA'DAKİ KÖPEK ZEHİRLENMELERİNDE UYGULAMANIN BAĞLANTISI VAR"

        Avukat Ekmekçi, Antalya'da köpeklerin zehirlenme haberini almadan önce Havrita'ya yönelik görseller sosyal medyada paylaşıldığını anlattı. Ekmekçi,

        "Muratpaşa'da çok sayıda işaretleme yapıldı. Ardından parkta 8-10 köpek zehirlendi. Bu bir suç aynı zamanda toplum ve insan sağlığını da tehdit ediyor. Sadece hayvanlar değil hayvanseverler de hedef haline geliyor. Bu işaretlemeler yapıldığında o hayvanları korumak için giden de oluyor. Bu da birtakım çatışmaları beraberinde getiriyor. Bir an önce gerekli müdahaleler yapılmalı" dedi.
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