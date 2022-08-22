Havrita nedir, ne demek? Havrita başıboş köpek haritası kapatıldı mı?

HAVRİTA NEDİR, NE DEMEK?



Başıboş Köpek Haritası 'Havrita', sokakta yaşayan köpeklerin yerlerini tek tek gösteriyor. Başıboş Köpek Sorunu Platformu tarafından kurulan Havrita'da mahallelerinde köpek gören insanlar, hayvanların fotoğraflarını çekerek yayımlıyor. Kullanıcıların sokakta yaşayan köpeklerin yerlerini harita üzerinde işaretledikleri uygulamanın kapatılması için harekete geçen İstanbul Barosu Hayvan Hakları Komisyonu Başkanı Avukat Gülsaniye Ekmekçi, "Antalya Muratpaşa'da çok sayıda işaretleme yapıldı. Ardından parkta 8 - 10 köpek zehirlendi. Uygulamanın tamamen kapatılması gerekiyor. Türkiye Barolar Birliği bünyesinde Hayvan Hakları Komisyonu olarak dava açmak için karar aldık" dedi.

HAVRİTA'NIN SAHİBİ KONUŞTU



Havrita isimli uygulamaya tepkiler büyüyor. Uygulamada başıboş köpeklerin işaretlendiğini ve öldürüldüğünü söyleyen hayvanseverler sosyal medyada 'Havrita kapatılsın' kampanyası başlattı. Bunun üzerine site sahibi bugün itibariyle siteye yeni girişlerin durdurulduğunu bildirerek, 'Kısa bir ara verdik' notu paylaştı.



Havrita-Başıboş Köpek Haritası'nın sözcüsü Avukat Devrim Koçak,



Çünkü, art niyetli kişilerin gidip hem işaretleme yapıp, sonra da orada canice katliam yapabileceklerini düşündüğümüz için kısa bir ara verdik. Bunun sorumluları ortaya çıksın. Sitede şu an eski saldırı vakaları duruyor, yeni giriş yapılmıyor. 3 görüntüyle bu haber pompalandı. Kimse araştırmadan hemen paylaşmaya başladı. Ağzından köpükler saçılan yavru köpek olayı 2017 yılında meydana geldi, birçok haber kanalı ve sosyal medyada var. Bir diğer olay, asılmış bir köpek görüntüsü. Bu da 2022 mart ayında Akyaka'da olmuş. Bir diğeri yerde uzanmış ıslak bir köpek bu da barınağa sel basması sonucu olan bir olay. Hepsi 11 Mayıs 2022'den önce gerçekleşmiş olaylara ilişkin görüntüler" dedi.