Ziraat Bankası emeklilere ne kadar promosyon veriyor 2022? Ziraat Bankası emekli promosyon ücreti ne kadar?

MAAŞ PROMOSYONLARI NE ZAMAN ÖDENECEK?



Posta'nın haberine göre, örneğin kimlik numarasının son rakamı 9-7-5 olanlara martta, 3-1-8 olanlara nisanda, 6-4-2-0 olanlara ise mayısta ödenecek. Para, o ayki maaş alınan tarihte hesaba geçecek. Her ayın 21'inde maaş alan bir kişi maaşıyla birlikte promosyonunu da 21 Mart'ta alacak.