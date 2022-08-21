Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Haberler
    • 21.08.2022 08:08
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 21.08.2022 08:08
    ABONE OL

    30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatil mi, tam gün mü yarım gün mü? Zafer Bayramı tatili 4 gün mü?

    30 Ağustos resmi tatil mi sorusuna cevap arayan vatandaşlar konuyla ilgili araştırmalarına devam ediyor. 30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında yurt genelinde yapılacak olan kutlamalar dolayısıyla tatil olup olmadığını merak eden vatandaşlar, konuyla ilgili sorgulamalarına başladı. Peki, 30 Ağustos resmi tatil mi olacak? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler

    takvim.com.tr
    30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatil mi, tam gün mü yarım gün mü? Zafer Bayramı tatili 4 gün mü?

    30 Ağustos resmi tatil mi sorusuna cevap arayan vatandaşlar konuyla ilgili araştırmalarına devam ediyor. 30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında yurt genelinde yapılacak olan kutlamalar dolayısıyla tatil olup olmadığını merak eden vatandaşlar, konuyla ilgili sorgulamalarına başladı. Peki, 30 Ağustos resmi tatil mi olacak? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler

    30 AĞUSTOS RESMİ TATİL Mİ?

    30 Ağustos Zafer Bayramı, her sene tüm yurtta kutlamalara sahne olmaktadır. 30 Ağustos günü, Türkiye'de resmî tatildir. Zafer Bayramı'nda başkent Ankara'da ve Ankara dışında gerçekleştirilen kutlama ve törenler, "Ulusal ve Resmi Bayramlar ile Mahalli Kurtuluş Günleri, Atatürk Günleri ve Tarihi Günlerde Yapılacak Tören ve Kutlamalar Yönetmeliği" ile düzenlenmiştir.

    Zafer Bayramı, 30 Ağustos günü saat 07.00'de başlar ve saat 24.00'te son bulur. Saat 12.00'de Başkentte yirmi bir pâre top atışı yapılır.

        29 AĞUSTOS RESMİ TATİL Mİ?


        30 Ağustos Zafer Bayramı 2022 yılında Salı gününe denk gelmektedir. Salı, resmi tatil olduğundan kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlar 29 Ağustos Pazartesi gününün tatil ilan edilip edilmeyeceğini merak etmektedir.

        2022 senesinde 29 Ağustos tatil ilan edilirse 30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatili hafta sonu ile de birleşeceğinden tatil süresi 4 güne çıkacaktır.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Asırlık çınarlar, ‘Çınar hekimleri’ ile güvende
        Haberler Haberler 30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatil mi, tam gün mü yarım gün mü? Zafer Bayramı tatili 4 gün mü?
            SON DAKİKA