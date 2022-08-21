Halkbankası 2022 promosyon ne kadar? İşte Halkbank emekli promosyonu 2022

Halkbank emeklilere vereceği promosyon ücretine ilişkin detayları resmi sitesi üzerinden duyurdu. İşte 2022 Halkbank emekli promosyonu...
2022 HALKBANK EMEKLİ PROMOSYONU
1.500 TL altında emekli maaşı alanlara 500 TL, 1.500 TL ile 2.500 TL arasında emekli maaşı alanlara 625 TL, 2.500 TL üzerinde emekli maaşı alanlara ise 750 TL tutarında promosyon ödemesi yapılacaktır.
EMEKLİ PROMOSYON EN SON NE ZAMAN VERİLDİ?
Promosyon ödemesinden, 1 Ağustos- 31 Ağustos 2022 tarihleri arasında , gelir/aylıklarını üç yıl bankamızdan almayı taahhüt eden müşteriler faydalanabilecektir. Taahhüt süresi promosyon ödemesinin müşterinin hesabına geçmesi ile başlayacaktır.