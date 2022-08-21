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    • Haberler
    • 21.08.2022 08:03
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    • 21.08.2022 08:03
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    30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatil mi, hangi güne denk geliyor? 29 Ağustos yarım gün mü?

    30 Ağustos Zafer Bayramı öncesi vatandaşlar araştırmalara başladı. En sık aratılanlar arasında 30 Ağustos resmi tatil mi sorusu yer alıyor. Peki, 30 Ağustos resmi tatil mi? 29 Ağustos yarım gün mü? İşte merak edilenler...

    takvim.com.tr
    30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatil mi?

    30 Ağustos Zafer Bayramı öncesi vatandaşlar araştırmalara başladı. En sık aratılanlar arasında 30 Ağustos resmi tatil mi sorusu yer alıyor. Peki, 30 Ağustos resmi tatil mi? 29 Ağustos yarım gün mü? İşte merak edilenler...



    29 AĞUSTOS YARIM GÜN MÜ?
    29 Ağustos resmi tatil olmuyor.



    30 AĞUSTOS HANGİ GÜN?
    30 Ağustos 2022 tarihi salı gününe denk geliyor.



        30 AĞUSTOS RESMİ TATİL Mİ?
        30 Ağutos resmi tatil oluyor. Zafer Bayramı, 30 Ağustos 1922'de Dumlupınar'da Atatürk'ün başkumandanlığında zaferle sonuçlanan Büyük Taarruz'u anmak için Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde her yıl 30 Ağustos günü kutlanan resmî ve ulusal bir bayram.



        30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI
        Atatürk'ün başkomutanlığında yapıldığı için Başkomutanlık Meydan Muharebesi adıyla da bilinen Büyük Taarruz'un başarıyla sonuçlanmasından sonra Yunan orduları İzmir'e kadar takip edilmiş; 9 Eylül 1922'de İzmir'in kurtarılmasıyla Türk toprakları Yunan işgalinden kurtulmuştur. İşgal birliklerinin ülke sınırlarını terk etmesi daha sonra gerçekleşse de, 30 Ağustos sembolik olarak ülke topraklarının geri alındığı günü temsil eder. İlk kez 1924 yılında Afyon'da Başkumandan Zaferi adıyla kutlanan 30 Ağustos günü, Türkiye'de 1926'dan beri Zafer Bayramı olarak kutlanmaktadır.
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        Haberler Haberler 30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatil mi, hangi güne denk geliyor? 29 Ağustos yarım gün mü?
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