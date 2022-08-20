Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Haberler
    • 20.08.2022 08:08
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 20.08.2022 08:08
    ABONE OL

    Tarih belli oldu! The Boys oyuncuları ve konusu! The Boys 4. sezon ne zaman yayınlanacak?

    The Boys 4. sezon çekim tarihi açıklandı. Amazon Prime Video'nun süper kahraman temalı dizisi, yolculuğuna en az bir sezon daha devam edecek. The Boys 4. sezon ne zaman sorusuna cevap almak ve konu hakkında daha dtaylı bilgi için haberimizin devamını takip edebilirsiniz.

    takvim.com.tr
    The Boys 4. sezon ne zaman yayınlanacak? Tarih belli oldu! The Boys oyuncuları ve konusu!

    The Boys 4. sezon çekim tarihi belli oldu. Bu nedenle konu hakkında araştırmalar hızlandı. Peki, The Boys 4. sezon ne zaman? The Boys yeni sezon ne zaman gelecek? The Boys oyuncuları kimler? İşte merak edilenler...

    THE BOYS 4. SEZON NE ZAMAN GELECEK?

    The Boys'un 3. sezon finalinden önce Collider'a konuşan Karl Urban, 4. sezona ait yeni bilgiler sundu ve hayranların takımı beklenenden daha erken şekilde bir arada görebileceklerini söyledi. Urban, 4. sezon çekimlerine ağustos sonunda başlamayı planladıklarını, yani izleyicilerin muhtemelen gelecek yıl Prime Video'ya yeni bölümlerin gelmesini bekleyebileceğini açıkladı.

    "Evet, muhtemelen 4. sezon çekimlerine 22 Ağustos'ta başlıyoruz. Bu yüzden geri dönüyorum, Butcher'ı geri almak için sabırsızlanıyorum. Oynaması eğlenceli bir çete, sıkı çalışıyoruz ve sıkı oynuyoruz ve bu sezonun sonunda karakterleri bıraktığımız yerden nereye götürdüklerini görmek için sabırsızlanıyorum."

        Hatırlanacağı üzere Amazon, 3. sezonun çıkışından sadece bir hafta sonra The Boys'a 4. sezonuna resmi onay vermişti. Şu an nasıl bir finalle sona ereceği bilinmeyen 3. sezon sonrası elbette yeni sezonda neler olabileceği hakkında pek bir şey bilinmiyor. Yine de, orijinal oyuncu kadrosunun tamamı olmasa da çoğunluğun geri döneceği düşünülüyor.

        THE BOYS OYUNCULARI KİMLER?

        Dizinin oyuncu kadrosunda Karl Urban, Jack Quaid, Antony Starr, Erin Moriarty, Dominique McElligott, Jessie T. Usher, Laz Alonso ve Chace Crawford gibi isimler yer alıyor.

        Karl Urban – Billy Butcher
        Jack Quaid – Hughie Campbell
        Antony Starr – Homelander
        Erin Moriarty – Annie January
        Dominique McElligott – Queen Maeve
        Jessie T. Usher – A-Train


        Laz Alonso – Mother's Milk
        Chace Crawford – The Deep
        Tomer Capon – Frenchie
        Karen Fukuhara – The Female
        Nathan Mitchell – Black Noir
        Elisabeth Shue – Madelyn Stillwell
        Aya Cash – Stormfront
        Cameron Crovetti – Ryan Butcher

        THE BOYS KONUSU NEDİR?

        Dizinin konusu, süper kahramanların güçlerini ve şöhretlerini kötüye kullandığı bir evrende geçiyor. Kendilerini kanunu korumaya adayan ve "The Boys" olarak adlandırılan bir grup insan, yozlaşmış süper kahramanları ortadan kaldırmak için zorlu bir yolculuğa çıkar. Preacher'ın yazarı Garth Ennis ile Derick Robertson'ın kaleme aldığı çizgi romandan uyarlanan dizi, Supernatural'ın yaratıcısı Eric Kripke'nin imzasını taşıyor. Yönetmen koltuğunda ise en son Preacher'da birlikte çalışan Evan Goldberg ile Seth Rogen var.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Mavi Bayrak İznik’te dalgalanıyor
        Haberler Haberler Tarih belli oldu! The Boys oyuncuları ve konusu! The Boys 4. sezon ne zaman yayınlanacak?
            SON DAKİKA