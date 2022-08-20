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    • Haberler
    • 20.08.2022 14:10
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    • 20.08.2022 14:10
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    Gaziantep Nizip kaza nasıl oldu? Kaç kişi öldü? Gaziantep Nizip son dakika kaza haberleri: İşte ölenlerin kimlikleri, isimleri! Kahreden detay

    SON DAKİKA! Gaziantep'in Nizip ilçesinde otoyolda trafik kazası meydana geldi. Katliam gibi trafik kazasında ilk belirlemelere göre 15 kişi öldü, 22 kişi yaralandı. Ardından ikinci bir haberle ölü sayısının 16'ya yükseldiği bildirildi. Gaziantep Valisi Gül, "15 vefat eden vatandaşımız var, aralarında 3 itfaiye personeli, 2 sağlık personeli, 2 gazeteci var." dedi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da kazayla ilgili Twitter hesabından açıklamalarda bulundu. Ölenlerin kimlikleri ortaya çıkmaya başlarken olay yerinden de yeni görüntüler gelmeye devam ediyor. İşte son dakika gelişmeler...

    takvim.com.tr
    Gaziantep Nizip kaza nasıl oldu? Kaç kişi öldü? Kahreden detay

    Son dakika Gaziantep-Nizip otoyolunda meydana gelen trafik kazasında bir otobüsün itfaiye, ambulans ve bir canlı yayın aracına çarpması sonucu 16 kişi hayatını kaybetti, 22 kişi yaralandı. Zincirleme kazada kahreden detaylar ortaya çıktı. İtfaiye, ambulans ve İhlas Haber Ajansı'na ait canlı yayın aracının bir otomobilin dere yatağına uçtuğu ihbarı üzerine oraya gittikleri ve ardından kazanın meydana geldiği öğrenildi. Ölen İHA muhabirlerinin isimleri de belli oldu. Gaziantep Valisi Davut Gül'ün yanı sıra İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan da açıklama geldi. İşte detaylar...

    GAZİANTEP NİZİM SON DAKİKA TRAFİ KAZASI! KAZA NASIL OLDU?

    Kaza, saat 11.30 sıralarında Gaziantep- Nizip Otoyolu'nda meydana geldi. Bir otomobilin dere yatağına uçtuğu ihbarı üzerine bölgeye polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

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    Ekipler, kazazedelere müdahale etmek için araçlarını otoyola durdurdu. Bu sırada bir yolcu otobüsü, ambulans, itfaiye ve İHA'nın canlı yayın aracına çarpıp devrildi.

    Kazada ilk belirlemelere göre aralarında 3 itfaiye, 2 sağlık personeli ile İHA çalışanının da bulunduğu 15 kişi hayatını kaybetti, 22 kişi yaralandı.

    Bunun üzerine bölgeye çok sayıda takviye sağlık ekibi yönlendirdi. Yaralılar, ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı.

    HAYATINI KAYBEDEN İHA MUHABİRLERİNİN KİMLİLİKLERİ BELLİ OLDU

    Feci kazada hayatını kaybeden İHA muhabirlerinin de kimlikleri belli oldu. Kazada Muhammed Abdulkadir Esen ve Umut Yakup Tanrıöver hayatını kaybetti.

    Umut Yakup Tanrıöver

    ÖLÜ SAYISI 16'YA YÜKSELDİ

    Gelen son dakika gelişmeye göre hayatını kaybedenlerin sayısı 16'ya yükseldi.

        GAZİANTEP VALİSİ AÇIKLAMA YAPTI

        Gaziantep Valisi Davut Gül, olay yerinde yaptığı açıklamada "Otoyolda şu anda yaklaşık olarak Nizip'e 10 kilometre mesafedeyiz. Bir otobüs kaza yapıyor 10.45 civarında. Buna itfaiye, sağlık ekipleri ve diğer mesai arkadaşlarımız müdahale ederken 200 metre geride başka bir otobüs kaza yapıyor. Kayarak ekiplerimize ve yaralılara çarpıyor. " dedi.

        Gül, "İlk belirlemelere göre 15 vefat eden vatandaşımız var. Bunların içerisinde 3 itfaiye görevlisi, 3 tanesi sağlık görevlisi, 2 de gazeteci arkadaşımız var. Şu anda müdahaleler devam ediyor. Yaralılar hastanelere sevk edildi. Vefat eden hemşehrilerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.

        ULAŞIMA KAPANDI

        Kaza nedeniyle TAG Otoyolu'nun Nizip istikametine doğru olan bölümü ulaşıma kapatıldı.

        "BAŞIMIZ SAĞ OLSUN"

        İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da kazayla ilgili Twitter hesabından açıklamalarda bulundu.

        Soylu, "Başımız sağ olsun. Gaziantep Nizip Otoyolunda kazaya müdahale eden 112 Sağlık, İtfaiye ve Polis ekiplerine çarpan otobüsün yan yatması sonucu ilk belirlemelere göre; 2 Sağlık Görevlisi, 2 İHA Muhabiri, 3 İtfaiyeci, 8 yolcu olmak üzere toplam 15 vatandaşımız hayatını kaybetti. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. Valimiz, Emniyet Müdürümüz kaza yerindeler. Vefat eden vatandaşlarımıza Allah rahmet eylesin, yaralılarımıza acil şifalar nasip eylesin" dedi.
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