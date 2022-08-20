Gaziantep Nizip kaza nasıl oldu? Kaç kişi öldü? Gaziantep Nizip son dakika kaza haberleri: İşte ölenlerin kimlikleri, isimleri! Kahreden detay

Son dakika Gaziantep-Nizip otoyolunda meydana gelen trafik kazasında bir otobüsün itfaiye, ambulans ve bir canlı yayın aracına çarpması sonucu 16 kişi hayatını kaybetti, 22 kişi yaralandı. Zincirleme kazada kahreden detaylar ortaya çıktı. İtfaiye, ambulans ve İhlas Haber Ajansı'na ait canlı yayın aracının bir otomobilin dere yatağına uçtuğu ihbarı üzerine oraya gittikleri ve ardından kazanın meydana geldiği öğrenildi. Ölen İHA muhabirlerinin isimleri de belli oldu. Gaziantep Valisi Davut Gül'ün yanı sıra İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan da açıklama geldi. İşte detaylar...
GAZİANTEP NİZİM SON DAKİKA TRAFİ KAZASI! KAZA NASIL OLDU?
Kaza, saat 11.30 sıralarında Gaziantep- Nizip Otoyolu'nda meydana geldi. Bir otomobilin dere yatağına uçtuğu ihbarı üzerine bölgeye polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
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Ekipler, kazazedelere müdahale etmek için araçlarını otoyola durdurdu. Bu sırada bir yolcu otobüsü, ambulans, itfaiye ve İHA'nın canlı yayın aracına çarpıp devrildi.
Kazada ilk belirlemelere göre aralarında 3 itfaiye, 2 sağlık personeli ile İHA çalışanının da bulunduğu 15 kişi hayatını kaybetti, 22 kişi yaralandı.
Bunun üzerine bölgeye çok sayıda takviye sağlık ekibi yönlendirdi. Yaralılar, ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı.
HAYATINI KAYBEDEN İHA MUHABİRLERİNİN KİMLİLİKLERİ BELLİ OLDU
Feci kazada hayatını kaybeden İHA muhabirlerinin de kimlikleri belli oldu. Kazada Muhammed Abdulkadir Esen ve Umut Yakup Tanrıöver hayatını kaybetti.
Umut Yakup Tanrıöver
ÖLÜ SAYISI 16'YA YÜKSELDİ
Gelen son dakika gelişmeye göre hayatını kaybedenlerin sayısı 16'ya yükseldi.